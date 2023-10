Les cours du pétrole ont rebondi, mercredi, réveillés par l’appel de l’Iran à un embargo pétrolier sur Israël et la chute des stocks de brut américains sous l’effet d’une hausse des exportations et de la demande intérieure.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a pris 1,77%, pour clôturer à 91,50 dollars.

Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), avec échéance en novembre, a lui gagné 1,91%, à 88,32 dollars.

Les deux références sont au plus haut depuis deux semaines.

Selon des propos rapportés par le site Didban Iran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a appelé les pays à population à majorité musulmane à boycotter Israël, notamment en suspendant leurs livraisons d’or noir à l’Etat hébreux.

