Le patron du Web Summit, Paddy Cosgrave, un des principaux rendez-vous mondiaux de l’économie numérique, a annoncé samedi avoir démissionné de ses fonctions en raison des positions qu’il avait prises publiquement sur le conflit entre Israël et le Hamas.

« Malheureusement, mes commentaires personnels sont devenus une distraction de l’évènement », a expliqué l’Irlandais Paddy Cosgrave dans un bref communiqué envoyé à l’AFP.

« Je présente de nouveau mes excuses sincères pour toute souffrance que j’ai pu provoquer », a ajouté le cofondateur de la grand-messe de la tech créée en 2009 à Dublin mais qui se tient à Lisbonne depuis 2016.

« Le Web Summit va nommer un nouveau directeur général dans les plus brefs délais » et l’édition de cette année, qui doit rassembler du 13 au 16 novembre quelque 2.300 start-up et plus de 70.000 participants, « se déroulera comme prévu », a indiqué un porte-parole de l’organisation.

Toutefois, plusieurs entreprises, dont les géants Google et Meta (Facebook, Instagram), et têtes d’affiche ont décidé de boycotter le rendez-vous après que son organisateur en chef eut affirmé sur X (ex-Twitter) être « choqué par la rhétorique et les actions de nombreux dirigeants et gouvernements occidentaux » en soutien à Israël.

« Les crimes de guerre sont des crimes de guerre, même lorsqu’ils sont commis par des alliés, et devraient être dénoncés pour ce qu’ils sont », a encore écrit le 13 octobre l’entrepreneur irlandais.

Il a depuis présenté des excuses, mais elles ne semblent pas avoir apaisé ses relations avec de nombreux partenaires.

Israël s’est révélée le 7 octobre sur une attaque sans précédent du mouvement de la résistance palestinien Hamas. Plus de 1.400 personnes ont été tuées en Israël depuis cette attaque. La plupart sont des militaires en fonction ou réservistes morts le jour de l’attaque, la plus meurtrière depuis la création de l’Etat d’Israël.

Les frappes de représailles israéliennes ont tué plus de 4.100 personnes, en majorité des civils palestiniens, dont des centaines d’enfants, selon les autorités locales.