L’attaquant nigérian Victor Osimhen a été élu lundi meilleur joueur africain de l’année 2023, lors d’une cérémonie organisée par la Confédération africaine de football à Marrakech au Maroc.

Osimhen, champion d’Italie avec Naples la saison passée et quart de finaliste de la dernière Ligue des champions, était en compétition pour cette récompense avec l’Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) et le défenseur marocain Achraf Hakimi (Paris SG).

The Nigerian Prince becomes King! 🤴

🇳🇬 Victor Osimhen is the 2023 Men’s Player of the Year! 🤩

𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑! 🔝 #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023