La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, lors du lancement du programme Forsa, le 12 avril 2022. Photo: MAP

Le flux des arrivées touristiques au Maroc a atteint 12,3 millions à fin octobre 2023, en progression remarquable de 39% par rapport à une année auparavant, selon le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire.

Cette croissance témoigne de « la résilience remarquable du tourisme marocain malgré les crises », souligne le ministère dans un communiqué.

Après un mois de septembre record, octobre maintient cette dynamique positive, accueillant 1,2 million de touristes, soit une augmentation de 3% par rapport à octobre 2022, précise le ministère.

Lire aussi. Tourisme: les plus grands tour-opérateurs français en conclave au Maroc

Citée dans le communiqué, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor a affirmé : « Nous venons de franchir la barre des 12 millions de visiteurs en 2023, et ce malgré les défis rencontrés après le séisme de Al Haouz. Ces réalisations nous confortent dans les efforts déployés par notre pays en termes de promotion et diversification des marchés émetteurs ».

« Nous sommes sur la bonne voie pour une année record à 14 millions de touristes », a poursuivi la ministre, appelant l’’ensemble de l’industrie à garder le cap pour les deux prochains mois.