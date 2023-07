Le nombre de touristes ayant visité le Maroc en 2022 a atteint 11 millions de personnes, soit un taux de récupération de 84% comparativement à 2019, a affirmé, jeudi à Rabat, la ministre Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

« En 2022, les arrivées touristiques ont atteint 11 millions de personnes, soit un taux de récupération de 84% par rapport à l’année 2019 (avant la crise) », a dit Mme Ammor qui présentait un exposé sur « les réalisations et la feuille de route 2023-2026 du tourisme » lors de la réunion du Conseil de gouvernement, tenue sous la présidence du Chef de gouvernement Aziz Akhannouch.

Selon un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, la ministre a souligné que ces chiffres font état d’une « importante » réalisation par rapport à la moyenne mondiale qui est de l’ordre de 63%.

Et de noter que « cet afflux s’est traduit par un record de recettes touristiques en devise à près de 94 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 19% par rapport à 2019 ».

« Le tourisme au Maroc connaît un dynamisme très positif, qui se reflète dans les réalisations enregistrées depuis 2022 », s’est félicitée Mme Ammor, précisant que dès 2023, le secteur s’est engagé dans une dynamique de croissance accélérée qui lui a permis de dépasser les réalisations de 2019, laquelle est considérée comme une année de référence.

A ce titre, Mme Ammor a affirmé que 5,1 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et mai de cette année, un chiffre en hausse de 20% par rapport à la même période en 2019. Ces arrivées ont permis de générer environ 41 MMDH de recettes en devises, en hausse de 42% comparativement à la même période en 2019.

S’agissant de la promotion et de l’ingénierie touristiques, la ministre a expliqué que nombreuses avancées ont été enregistrées en 2022 et 2023, dont notamment le lancement de la campagne « Maroc, Terre de Lumière » qui cible 20 marchés stratégiques, en plus de la conclusion de nombreux partenariats avec des voyagistes et agences de voyages digitale visant à sécuriser 2,8 millions de touristes durant l’été 2023.

Par ailleurs, Mme Ammor a fait savoir que le volume des investissements touristiques s’est élevé à 8,9 MMDH en 2022, ce qui est un indicateur fort de la confiance des acteurs internationaux dans la destination touristique marocaine, ajoutant que 109 unités hôtelières ont été inaugurées courant 2022, couvrant une offre totale d’hébergement d’environ 9.541 lits.

Et de conclure que la promotion et l’investissement constituent les deux principaux leviers de la feuille de route 2023-2026 pour le tourisme, qui se distingue aussi par le lancement de nombreux projets structurants, dont la montée en compétences, la réhabilitation de l’offre hôtelière , et le renforcement de l’animation touristique et des services.