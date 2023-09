Le Luxembourg accorde une aide d’urgence de 600 000 euros pour les sinistrés du Maroc et de la Libye.

A la suite des catastrophes naturelles qui ont récemment touché le Maroc et la Libye, le Luxembourg a décidé d’octroyer une aide d’urgence de 600.000 euros aux sinistrés des deux pays, rapporte ce jour le quotidien luxembourgeois en ligne Le Quotidien.

Cette contribution a été versée directement à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), précise le média, ce qui permettra de soutenir la structure dans la « fourniture de l’assistance essentielle de base en matière de santé et de soins, l’accès à l’eau portable, l’assainissement et l’hygiène ainsi que les services de protection et de prévention ».

Un violent tremblement de terre a touché le royaume le 8 septembre dernier, faisant des milliers de victimes dans la province d’Al-Haouz. En Lybie, la tempête Daniel a provoqué des pluies torrentielles qui ont fait céder deux barrages en amont de la ville de Derna, dans l’est de la Libye, dans la nuit du 10 au 11 septembre. La ville de 100.000 habitants a vu des pâtés entiers de maisons emportés par un véritable mur d’eau.