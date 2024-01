Les adouls ont décidé de se mettre en grève du 29 janvier au 05 février. Et pour cause : les propos du ministre de la Justice Abdellatif Ouahbi sur le refus des instances ministérielles compétentes de leur accorder le droit de dépôt dans le cadre des transactions immobilières.

« Après délibération et vote, le bureau exécutif a décidé de mener une grève nationale d’une semaine comme une première étape, à partir de lundi (Hier) jusqu’au 05 février », indique l’Ordre national des adouls dans un communiqué.

Dénonçant les dispositions de la nouvelle réforme contenue dans le projet de loi 16.22, les adouls se disent prêts à continuer la lutte pour imposer la légitimité et réaliser leurs revendications conformément aux dispositions constitutionnelles et juridiques et aux recommandations de la Charte de réforme du système judiciaire.

« Il y a un recul dans les dispositions contenues dans le projet de loi n°16.22, réglementant la profession d’Adoul, en plus de la déclaration du ministre de la Justice, qui va dans le même sens concernant le droit de dépôt », regrette Souleimane Adkhoul, président de l’Ordre national des Adouls dans une déclaration à Assahra Almaghribiya.

« Après qu’on s’est mis d’accord de l’accorder aux adouls, le ministre déclare maintenant qu’il y a des parties qui ne souhaitent pas le faire, ce qui a provoqué un profond mécontentement au sein du corps professionnel », ajoute-t-il.

Cette grève obligera donc les nouveaux couples à attendre une semaine avant de pouvoir conclure leur contrat de mariage, et il en sera de même pour ceux qui souhaitent également documenter leur divorce, et pour ceux qui souhaitent conclure des contrats liés à l’héritage, les procurations de vente et autres actions contractuelles, successorales et immobilières etc.