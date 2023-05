Le Conseil de gouvernement, réuni mercredi, a approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures conformément à l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau du ministère de l’Économie et des finances, Hakim Firadi a été nommé directeur de la Fondation des œuvres sociales du personnel de ce ministère, a indiqué le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

En ce qui concerne le Haut-Commissariat au Plan (HCP), Jamal Azizi a été nommé Directeur Général de la Statistique et de la comptabilité nationale, a ajouté le ministre.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, MM. Saad Alami Younssi, Abdelhamid Ibn El Farouk et Samir Fatajou ont été nommés respectivement Directeur de l’École normale supérieure de Casablanca, Doyen de Faculté des Lettres et des sciences humaines de Mohammedia et Directeur de l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles (ONOUSC).

Par ailleurs, Kenza Abourmane a été nommée Directrice de la Jeunesse au Département de la Jeunesse relevant du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

S’agissant du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la famille, Mohamed Aït Azizi a été nommé à la tête de la Direction de la Protection de la Famille, de l’enfance et des personnes âgées, selon M. Baïtas.