Le club saoudien d’Al-Nassr se sépare de son entraîneur français Rudi Garcia

Le club saoudien Al-Nassr, où joue la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, a indiqué jeudi s’être séparé de son entraîneur français Rudi Garcia, en poste depuis juillet 2022.

« Al-Nassr peut annoncer que l’entraîneur principal Rudi Garcia a quitté le club », a écrit la formation saoudienne sur son compte Twitter, avant d’annoncer dans un autre tweet que le Croate Dinko Jelicic, actuel entraîneur des moins de 19 ans du club, allait prendre les commandes de l’équipe première.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.

The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N

