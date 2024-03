Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz a qualifié sur X samedi l’ONU d' »organisation anti-israélienne », après la visite en bordure de la bande de Gaza du secrétaire général Antonio Guterres qui a appelé à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat ».

« Sous sa direction, l’ONU est devenue une organisation antisémite et anti-israélienne qui abrite et encourage le terrorisme », écrit M. Katz sur son compte X (ex-Twitter).

« Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est venu aujourd’hui du côté égyptien du passage de Rafah et a blâmé Israël pour la situation humanitaire à Gaza, sans condamner de quelque manière que ce soit les terroristes du Hamas qui pillent l’aide humanitaire », a accusé ce responsable.

the UN Secretary-General @antonioguterres, stood today on the Egyptian side of the Rafah crossing and blamed Israel for the humanitarian situation in Gaza, without condemning in any way the Hamas-ISIS terrorists who plunder humanitarian aid, without condemning @UNRWA that…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 23, 2024