La Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma relevant du Centre cinématographique marocain (CCM), a décidé d’octroyer un total de 25 millions de dirhams (MDH) en soutien à un nombre de cinémas nationaux.



Dans un communiqué, le CCM indique qu’après examen et délibération, ladite Commission a décidé, à titre exceptionnel, d’accorder une aide totale de 25 MDH, afin de permettre à un plus grand nombre de salles de cinémas de bénéficier du soutien à la numérisation, la modernisation et la création de salles de cinéma, en plus d’encourager la création de nouvelles salles dans les différentes régions du Royaume.

Concernant la création de salles de cinémas, une aide a été attribuée aux salles « Cinerji Morocco Mall » (Casablanca, 4 MDH), « Cinerji –le 25 Square Dar Bouazza » (Casablanca, 4 MDH), « Cinerji Green City – Bouskoura » (Casablanca, 4 MDH), « Cinerji Kenitra » (4 MDH), « Cinerji Agadir » (4 MDH), et « Alborj à Ouzoud (Azilal, 4 MDH), fait savoir le communiqué.

S’agissant de l’aide à la numérisation des salles de cinéma, la Commission a décidé d’attribuer une aide de 500.000 dirhams à chacune des salles de « Eden Club A » et « Eden Club B » de Casablanca, ajoute la même source.

La Commission d’aide à la numérisation, à la modernisation et à la création des salles de cinéma s’est tenue sous la présidence de M. Mohamed Khouna, en présence de ses membres Amina Saibari, Dalal Seddiki, Khadija Laabid, Samira Himeur, Mohammed Hassan Belkady, Abdelillah Zirat et Ahmed Larhmam, conclut le communiqué.