Le bénévolat est devenu une composante essentielle de la vie économique et sociale du Maroc par sa proximité de la population et son souci des besoins et intérêts des citoyens dans divers domaines. DR

Le nombre des institutions sans but lucratif (ISBL) estimées actives a atteint près de 187.834 unités en 2019, contre 44.771 unités en 2007, soit un taux de croissance annuel moyen de 12,7%, selon le haut-commissariat au plan (HCP).

Le taux d’activité des ISBL enregistré en 2019 se situe aux alentours de 89% parmi les 210.000 ISBL répertoriées, précise le HCP dans une note relative aux résultats de l’enquête nationale auprès des ISBL, menée en 2021/2022 au titre de l’exercice 2019 et qui a ciblé un échantillon de 14.500 unités représentatif des différentes composantes de ce secteur et de l’ensemble du territoire national.

En rapportant le nombre des ISBL actives à la taille de la population marocaine de la même année, il en ressort un taux de 528 ISBL pour 100.000 habitants contre 145 unités par 100.000 habitants en 2007 avec une évolution annuelle moyenne de 11,4%, relève la note.

Par ailleurs, le secteur des ISBL est relativement constitué d’unités jeunes bénévoles. En effet, plus de la moitié de ces institutions (54%) ont été créées entre 2011 et 2019 et près de 8 sur 10 depuis le lancement de l’Initiative Nationale du Développement Humain (INDH) en 2005.

Plus globalement, l’âge moyen des ISBL au Maroc est de 10 ans en 2019 contre 7 ans en 2007 et l’âge médian est de 8 ans en 2019 contre 4 ans en 2007, indique la note.

Et de noter que le secteur des institutions sans but lucratif (ISBL), communément appelé société civile, a connu un développement important ces dernières années. Le bénévolat est devenu une composante essentielle de la vie économique et sociale de notre pays par sa proximité de la population et son souci des besoins et intérêts des citoyens dans divers domaines.

Ce secteur regroupe un ensemble d’institutions qui visent des objectifs sociaux, culturels, éducatifs, philanthropiques ou communautaires plutôt que la recherche des bénéfices financiers.

Le fichier utilisé pour construire la base de sondage de cette enquête est le registre 2019 des ISBL tenu par le ministère de l’intérieur, qui contient 210.000 unités.