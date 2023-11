Après un parcours exemplaire, l’équipe féminine du Sporting Club Casablanca a été battue en finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF, par Mamelodi Sundowns (3-0).

L’équipe du Sporting Club Casablanca, la révélation de cette année, s’est finalement inclinée en finale de la Ligue des Champions d’Afrique ce dimanche à Korhogo en Côte d’Ivoire face aux Sud-Africaines du Mamelodi Sundowns (3-0).

Si elles ont perdu, elles n’ont guère déméritées. En effet, les joueuses du Sporting Club Casablanca affrontaient une formation coriace, éliminatrice du tenante de titre, l’AS FAR.

