La Confédération africaine de football a levé le voile, ce mercredi, sur la très attendue équipe type de la Ligue des champions féminine. Trois marocaines y figurent.

Belle consécration pour le football national féminin. La CAF a désigné trois Marocaines dans son équipe type de la fameuse Ligue des champions féminine.

Après un parcours historique du Sporting Club de Casablanca qui s’est retrouvée en finale de ladite compétition face au Mamelodi Sundowns, la capitaine Meryem Hajri s’est vu honorer par la CAF. Celle-ci fait partie du meilleur onze du tournoi. Pour l’instance africaine, cette dernière a “fait preuve de grandes qualités de leadership et a joué un rôle essentiel pour l’obtention de la médaille d’argent du SC de Casablanca”.

Deux autres Marocaines font également partie de ce Best XI. Il s’agit de celles que l’on ne présente plus: Fatima Tagnaout et sa capitaine Ghizlane Chebbak. Tenantes du titre, les deux joueuses de l’AS FAR se sont classées à la 3e place cette année-là.

Capie’ en sélection et en club, Chebbak a “ un cœur de lionne avec une accélération incroyable qui s’est avérée être un défi pour ses adversaires en Côte d’Ivoire” ajoute la même source. Concernant Tagnaout, élue meilleure joueuse à plusieurs reprises lors de ce tournoi, l’instance continentale de football n’a pas tari d’éloges à l’encontre de la talentueuse professionnelle marocaine.

“Fatima Tagnaout, de l’AS Far, a été l’une des attaquantes les plus remarquables du tournoi. Bien que son équipe n’ait pas pu conserver son titre, elle a été exceptionnelle dans son jeu offensif, l’accompagnant d’un but et créant des opportunités de but pour ses coéquipières”, lit-on sur le site de la CAF.