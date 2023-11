L’équipe du Sporting Club Casablanca affronte, ce dimanche à Korhogo en Côte d’Ivoire, les Sud-Africaines de Mamelodi Sundowns, en finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF 2023.



Le coup d’envoi de la rencontre décisive de la plus prestigieuse compétition de clubs de football féminin d’Afrique sera donné ce dimanche à 17h00 heure locale (GMT) : 18h00 à Casablanca.

Le match sera retransmis en direct sur plusieurs chaînes de télévision dans le monde, dont Arryadia, beIN Sport ou encore Canal+.

CAF TV, la page YouTube officielle de la CAF, retransmettra également le match en direct dans le monde entier.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF, qui en est à sa troisième édition, est l’une des grandes réussites de la politique de développement du football féminin de la CAF en Afrique. Le vainqueur de l’épreuve empoche 400.000 dollars américains, tandis que le deuxième reçoit 250.000 USD.

— CAF Women’s Football (@CAFwomen) November 19, 2023