L’Association Dar Zhor annonce le lancement de sa campagne de sensibilisation au cancer du poumon pour le mois de novembre 2023.



Cette initiative vise à mettre en lumière l’importance du dépistage ciblé de cette maladie, qui demeure un défi de taille au Maroc, affirme une organisation dédiée à l’accompagnement et au bien-être des personnes touchées par le cancer dans un communiqué.

Cette campagne intervient alors que la situation des patients atteints du cancer du poumon demeure préoccupante. Selon les dernières statistiques de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le cancer du poumon est en augmentation constante dans le pays.

Au Maroc, le cancer du poumon est le deuxième cancer le plus fréquent, touchant 7 353 nouveaux cas par an, et malheureusement, il reste la principale cause de mortalité par cancer, provoquant plus de 6 500 décès en 2020, principalement chez les hommes (88%) contre les femmes (12%).

La fraction attribuable du cancer du poumon masculin lié au tabac est estimée à environ 87%, avec la possibilité d’éviter 3 049 cas de ce cancer chez les hommes grâce à la prévention du tabagisme, assure l’association dans son communiqué.

Une politique de prévention du tabagisme adaptée à la situation épidémiologique du Maroc pourrait alléger considérablement la charge de cette maladie, comme le souligne l’OMS. Selon une évaluation réalisée en 2021, le tabagisme est à l’origine de 4 227 nouveaux cas annuels de cancer du poumon au Maroc.

L’Association Dar Zhor, engagée dans la lutte contre le cancer du poumon au Maroc, lance un appel fort à l’ensemble de la société pour que les mesures spécifiques de lutte contre le tabagisme, prévues dans le Deuxième Plan National de Prévention et de Contrôle du Cancer 2020-2029, soient pleinement appliquées et renforcées.

Ces mesures sont essentielles pour réduire la prévalence du tabagisme, un facteur de risque majeur du cancer du poumon. La réduction du tabagisme est un objectif majeur pour la prévention du cancer du poumon, et il est de la responsabilité de tous de contribuer à sa réalisation.

Dans ce sillage, l’Association Dar Zhor invite la société civile, les professionnels de la santé, les organisations non gouvernementales et le grand public à soutenir ces initiatives et à participer activement à la lutte contre le tabagisme au Maroc.

«Ensemble, nous pouvons créer un environnement plus sain et réduire l’impact dévastateur du cancer du poumon dans notre pays», espère l’Association, soulignant que la présente campagne de sensibilisation a pour objectif d’informer, d’éduquer et d’encourager le dépistage ciblé du cancer du poumon, en particulier chez les populations à risque élevé.

«Bien que le tabagisme soit responsable de 80% des cas de cancer du poumon, d’autres facteurs de risque, tels que l’exposition professionnelle et environnementale, ainsi que des composantes génétiques, sont également à prendre en compte. Le cancer du poumon peut toucher n’importe qui, même ceux qui n’ont jamais fumé», explique la même source.

Créée en 2016, cette maison d’accompagnement est une entreprise sociale à but non lucratif dont les services sont accessibles à tous, gratuitement accueillant femmes, hommes et leurs proches pendant et après les traitements du cancer.

Dar Zhor est une maison qui contribue à la prise en charge globale des personnes atteintes de cancer, en dehors des structures de soins médicaux selon le principe d’une médecine intégrative pour améliorer la qualité de vie, diminuer les risques de récidive et augmenter les chances de guérison. Elle adopte une approche centrée sur les besoins du patient, se préoccupant de toutes les dimensions de son être, pour pouvoir mobiliser ses ressources, augmenter ses chances de guérison et se reconstruire.