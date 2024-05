L’artiste multidisciplinaire Mohamed El Baz, connue au Maroc et à l’étranger pour ses œuvres complexes et toujours saisissantes, est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 57 ans.

Selon notre confrère le360, l’artiste Mohamed El Baz a succombé à un malaise cardiaque. Né à Ksiba au Maroc, en 1967, Mohamed El Baz était diplômé en arts plastiques de l’Ecole Régionale d’Art de Dunkerque en 1989, il obtient en 1992 le diplôme supérieur d’expression plastique à l’Ecole Nationale Supérieure de Paris. Il suit également les cours de l’institut des Hautes Etudes en Arts Plastiques à Paris. Mohamed El baz vivait et travaille entre Casablanca et Lille en France.

Depuis 1993, Mohamed El baz réalise un projet intitulé «Bricoler l’incurable». Clé d’un imaginaire ouvert et infini se déclinant à travers des installations complexes et toujours explosives ; autant de composants ou « détails » se retrouvent d’un lieu à un autre et s’adaptent à chaque nouveau concept.

Son œuvre possède trois orientations au travers desquelles Mohamed El Baz transgresse les frontières et les catégories: le quotidien, l’autobiographique et le ludique ; l’œuvre elle-même devient nomade et se mue en une autre histoire. L’artiste peintre s’interroge sur les notions de frontières et territoires et tout ce qui travaille à ériger des barrières entre les individus.