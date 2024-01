Le prince héritier et président du Conseil des ministres de l’Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane, a récemment émis une directive interdisant de manière on ne peut plus stricte l’utilisation du terme « Sahara occidental » ou de toute carte tronquée du Maroc.

La missive, adressée par MBS à tous les ministères, services gouvernementaux et institutions saoudiens, a pris effet à partir du 15 janvier 2024.

Elle insiste, dans le même sillage, sur la généralisation de cette décision et son adoption par toutes les parties et les départements saoudiens, ainsi que tous les établissements y afférents.

Pour rappel, Riyad a toujours plaidé pour le respect de l’intégrité territoriale du Maroc, tout en soutenant l’initiative d’autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine.

Le représentant de l’Arabie Saoudite, Hassan Ben Mohammed Al Amri, aux Nations unies avait souligné en octobre 2023, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, que son pays « réaffirme l’appui à l’initiative d’autonomie au Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale, en tant que solution conforme au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale de l’ONU« .

Il avait en outre indiqué que l’Arabie Saoudite rejette toute atteinte aux intérêts suprêmes du Royaume du Maroc, ainsi qu’à son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale.