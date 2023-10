La Fondation MAScIR, relevant de l’Université Mohammed VI Polytechnique, et les laboratoires Laprophan ont procédé lundi 2 octobre 2023 à la signature d’une Joint Venture à Laayoune, au siège de l’UM6P à Foum El Oued, Laâyoune.

Cette signature entre Hicham El Habti, Président de l’UM6P et de la Fondation MAScIR, et Farid Bennis, Président de Laprophan, s’est tenue sous la présidence effective de le Wali Abdeslam Bekrat, et a donné naissance à un véhicule commun appelé IBYLTECH (Ibyl pour « chameau » en langue arabe et tech pour technologie biomédicale).

Cette JV a pour objectif de développer des nano anticorps issus de camélidés pour des indications cosmétiques et médicales. A travers la recherche dédiée à la biotechnologie et à la valorisation du camelin. La JV s’inscrit dans le cadre de la volonté conjointe de Laprophan, de l’UM6P et de MAScIR de contribuer de manière concrète au développement des Provinces du Sud.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Mme Nawal Chraibi, Directrice Générale de la Fondation MAScIR, de Mme Elisabeth Moreno, Administratrice de Laprophan et ancienne Ministre, des Consuls accrédités à Laâyoune, ainsi que des élus et notables de la région.