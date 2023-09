L’Université Mohammed VI Polytechnique organise du 10 au 14 octobre 2023 à son campus de Benguerir « The Voice of Africa », un cycle de rencontres et conférences entre dirigeants, scientifiques et économistes de premier plan, qui traitera d’enjeux cruciaux tels que la sécurité alimentaire, le développement durable ou encore l’entrepreneuriat en Afrique.

Organisé en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, « The Voice of Africa » vise à mettre en évidence les défis africains devant une audience nationale et internationale. L’UM6P, en tant qu’écosystème de développement global axé sur la connaissance, l’excellence, la recherche et l’innovation, saisit cette opportunité pour porter la voix de l’Afrique sur des enjeux cruciaux pour le développement du continent, tels que la sécurité alimentaire, en envisageant une agriculture à faible empreinte carbone; La durabilité en positionnant l’Afrique en tant que pourvoyeur de solutions énergétiques durables ou l’entreprenariat en créant un écosystème fertile destiné aux entrepreneurs innovants et en apportant les financements nécessaires à son développement.

Par ailleurs, le programme « The Voice Of Africa » comprend également des journées thématiques consacrées aux industries culturelles et créatives ainsi qu’à la diaspora africaine. Cet événement est accessible non seulement aux participants des Assemblées annuelles, mais aussi au grand public, national et international.

Lire aussi : Média. Le président de l’UM6P analyse le potentiel du Maroc en matière d’hydrogène vert

L’événement réunira des personnalités éminentes, notamment Rattan Lal, lauréat du prix Nobel de la paix et du prix mondial de l’alimentation, reconnu pour ses recherches sur les sols et la sécurité alimentaire, Jacques Attali, économiste et écrivain de renom, Daniel Nahon, expert en pédologie, Alpha Barry, PDG d’Atos Afrique, et Silvia Massruhà, présidente de l’entreprise EMBRAPA, engagée dans l’amélioration de l’agriculture et de la durabilité environnementale.

A l’occasion de cet événement, l’UM6P ouvrira les portes de son village de solutions, plateforme présentant les innovations technologiques les plus avancées, en particulier celles ayant un impact significatif sur le secteur agricole africain.

Les échanges durant « The Voice of Africa » permettront d’inscrire les défis africains à l’agenda des négociations internationales dans le cadre des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI qui se tiennent à Marrakech du 9 au 13 octobre.