Alors que la suspension de l’accord céréalier en mer Noire a plongé le marché international des céréales dans le doute, l’ambassadeur de Russie au Maroc, Vladimir Baibakov, se veut rassurant.

Le diplomate vient d’annoncer, dans une déclaration à l’agence russe TASS, que son pays était prêt à fournir du blé au Royaume à un « prix raisonnable« . Vladimir Baibakov a d’ailleurs rappelé que « le Maroc reste l’un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la Russie en Afrique ».

« Les échanges commerciaux entre la Russie et le Maroc sont dynamiques. Les produits de charbon et de pétrole constituent une grande partie des importations marocaines, tandis que la Russie importe principalement des fruits et du poisson », a détaillé l’ambassadeur de Russie avant d’ajouter que Moscou peut « fournir du blé au royaume à un prix raisonnable ».

« Dans le contexte des nouvelles conditions géopolitiques avec l’aggravation des crises énergétique et alimentaire, un tel partenariat est particulièrement important », a-t-il dit. « En 2022, le Royaume était le troisième plus grand exportateur et le quatrième plus grand importateur de la Russie. Après la pandémie de coronavirus, le volume des échanges commerciaux entre nos pays a de nouveau dépassé la barre des 2 milliards de dollars et il continue de croître », a fait savoir Vladimir Baibakov.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan devait se rendre aujourd’hui en Russie pour tenter de dissuader Vladimir Poutine à reconduire l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes via la mer Noire à temps pour la récolte de l’automne. Les pourparlers auront lieu à Sotchi, dans le sud-ouest de la Russie.

La Russie s’est retirée en juillet de l’accord qui permettait le transport maritime des céréales ukrainiennes, crucial pour l’approvisionnement alimentaire mondial. Moscou se voyait désavantagé car ses propres produits agricoles et engrais subissent encore les sanctions occidentales.

L’origine «mer Noire» (Russie et Ukraine) fournit près de 30% du blé et 15% du maïs sur le marché mondial. La Russie produit environ 10 % du blé mondial, tandis que l’Ukraine en cultive 4 %. Des productions qui représentent presque la totalité de la production de blé de l’Union européenne. Cette céréale est destinée à la consommation intérieure et aux marchés d’exportation.

Les Marocains, grands consommateurs de blé Un Marocain consomme en moyenne 200 kg de blé par an, soit trois fois plus que la moyenne mondiale. Comme dans les autres pays du Maghreb, cette céréale, à travers le pain notamment, est un élément de base dans le régime alimentaire. Mais le Royaume ne produit pas suffisamment, et entre 2014 et 2019, la production locale n’a permis en moyenne de couvrir que 54 % des besoins en céréales (blé, maïs, orge), selon l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL).