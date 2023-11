La Princesse Lalla Zineb, Présidente de la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, a présidé, mercredi à Rabat, la réunion de l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue.

Cette AGO a été consacrée entre autres à l’examen du rapport moral et financier de l’année 2022 et du rapport du commissaire aux comptes, au titre du même exercice, dans le cadre des réunions annuelles d’évaluation et de suivi des activités de la Ligue.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participantes et participants à cette Assemblée, la Princesse Lalla Zineb a salué les actions et projets réalisés en faveur des enfants en situation de vulnérabilité dans les différentes régions du Royaume, exprimant ses vifs remerciements à tous les partenaires et donateurs pour leur appui constant et leur contribution à la réalisation des objectifs fixés, conformément aux orientations du Roi Mohammed VI, visant la généralisation de la protection sociale à toutes les franges de la population en situation de précarité, indique la Ligue dans un communiqué.

Au terme des discussions générales, les membres de l’Assemblée ont approuvé à l’unanimité le rapport moral et financier, les comptes de l’exercice clos au 31 Décembre 2022 et les résolutions afférentes.

Les membres de l’Assemblée ont également participé aux débats axés sur le rôle de la Ligue dans la promotion de la scolarisation des enfants privés de l’environnement familial, la mise en œuvre du programme stratégique de la Ligue 2024-2030 et les recommandations relatives à l’amendement du code actuel de la famille, en vue de renforcer le système de protection et de préservation des droits fondamentaux des enfants.

A l’issue des travaux de cette Assemblée, il a été procédé à l’adoption des résolutions et recommandations suivantes : l’approbation du projet de budget prévisionnel de la Ligue, au titre de l’exercice 2023, l’adoption du programme stratégique de la Ligue 2024-2030 et la mise en œuvre du programme d’actions multi-annuel 2023-2025, et l’approbation des conventions conclues entre la Ligue et ses partenaires.

Ont également été adoptées des résolutions et recommandations relatives à la mise en place d’un système d’information unifié, adapté aux besoins des structures de la Ligue, à l’échelle centrale et régionale, l’extension des activités de la cellule mère-enfant du Centre Lalla Meriem de Rabat à d’autres centres de la protection de l’enfance et la mise en place des mécanismes de la bonne gouvernance, en vue d’unifier les procédures de gestion financière et comptable, au niveau des bureaux régionaux et des institutions de la Ligue, conclut le communiqué.