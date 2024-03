La princesse Lalla Asmae, présidente de la Fondation Lalla Asmae, et la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, ont visité, jeudi à Rabat, le siège de la Fondation.

A cette occasion, Lalla Asmae et la Première Dame de Côte d’Ivoire ont visité la classe de la 3e année primaire-français, ainsi que les salles d’informatique et d’orthophonie, l’atelier théâtre, la classe de formation des assistants sociaux des tribunaux du Royaume en langue des signes, le terrain de sports et la serre pédagogique.

Par la suite, la princesse et Dominique Ouattara ont suivi un film institutionnel qui met l’accent sur les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes de surdité, réalisé par le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille et destiné aux familles des enfants sourds et au large public.

Au terme de cette visite, Lalla Asmae et Mme Ouattara ont posé pour une photo-souvenir.

A leur arrivée au siège de la Fondation, Lalla Asmae et Dominique Ouattara ont passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluées par le ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Bemoussa, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, et l’Ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani.

La princesse Lalla Asmae et la Première Dame de Côte d’Ivoire ont été aussi saluées par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, le président de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, le président du conseil préfectoral de Rabat, Abdelaziz Derouiche, le 1er vice-président du conseil communal de Rabat, M. Aziz Lomaini, le président du conseil d’arrondissement Agdal-Riad, Abdelilah El Idrissi El Bouzidi, le coordinateur de la Fondation Lalla Asmae, M. Karim Essakkali, et le directeur de la Fondation Lalla Asmae, M. El Abbes Bouhlal.