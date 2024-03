La Princesse Lalla Asmae a présidé, mercredi au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, un déjeuner offert par le Roi Mohammed VI, en l’honneur de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui effectue une visite de travail dans le Royaume.

Ont été conviés à ce déjeuner, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, M. Khalid Ait Taleb, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mme Aawatif Hayar, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaid, l’ambassadeur du Maroc en Côte d’Ivoire, M. Abdelmalek Kettani et le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi.

Lalla Asmae et la Première Dame de Côte d’Ivoire inaugurent à Rabat le Centre de diagnostic et de réhabilitation de l’audition

Ont notamment pris part à ce déjeuner, Mme Nadine Sangare, directrice nationale de la Fondation Children Of Africa, et Mme Patricia Sylvie Yao, directrice de cabinet.