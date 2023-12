Photo prise à l'aéroport international de Tel Aviv et non de Casablanca. © DR

Une page facebook se faisant passer pour celle de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, followée par plus de 4.000 personnes, propose de revendre des bagages perdus pour un tarif très réduit. Qu’en est-il réellement ?

Après vérification, il s’avère qu’il s’agit tout simplement d’une arnaque, commise visiblement par un subsaharien qui publie des photos de bagages et de valises prises dans différents aéroports internationaux, en particulier l’aéroport international de Tel Aviv-David Ben Gourion.

« Ce n’est pas une enchère, nous vendons ces bagages perdus durant plus de six mois pour le prix de 20,22 dirhams seulement », écrit-il en commentaire pour faire croire à ses futures victimes qu’il s’agit bel et bien d’une inratable opportunité afin de récupérer leurs données personnelles et bancaires.

Sur X (ex-Twitter), Nada Yamani était la première à mettre en garde contre cet arnaqueur qui sévirait en ligne depuis Luanda.

❗️ATTENTION ❗️

Des nouvelles circulent sur une fausse page @facebook portant le nom de l’aéroport Mohammed V de #Casablanca @ondaofficiel Son admin prétend que l’aéroport vend des valises perdues ou oubliées à des prix imbattables, pour y attirer du mondehttps://t.co/GhJREawBb6 pic.twitter.com/rskaYpRj5Y — PhD Nada Yamani 🇲🇦 (@Nada_Yamani) December 1, 2023

Elle rappelle, à juste titre, que « l‘arnaque a déjà eu lieu en Belgique et l’aéroport de Bruxelles avait signalé le recours par des personnes malveillantes à une page facebook portant son nom ».

Pour l’heure, ni l’aéroport international Mohammed V de Casablanca, ni l’Office national des aéroports (ONDA), n’ont officiellement réagi pour avertir les Marocains de cette escroquerie.