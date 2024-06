Depuis quelques jours, des publications inondent les réseaux sociaux marocains proposant la vente de bagages perdus à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Il s’agit en fait d’une arnaque.

Plusieurs pages frauduleuses proposent la vente de valises perdues ou abandonnées dans les aéroports du Maroc et particulièrement celui de Casablanca. “Veuillez faire attention aux fausses publicités qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux”, alerte l’Office national des aéroports du Maroc dans un post sur X.

“Nous attirons votre attention sur l’existence de pages frauduleuses et de plusieurs fausses annonces qui circulent sur les réseaux sociaux utilisant le nom de l’aéroport de Casablanca, où il est question de vente de valises ou de bagages”, explique l’entité dirigée par Adel El Fakir.

🚨 Veuillez faire attention aux fausses publicités qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux 🚨 Nous attirons votre attention sur l’existence de pages frauduleuses et de plusieurs fausses annonces qui circulent sur les réseaux sociaux utilisant le nom de l’aéroport de… pic.twitter.com/y1UJaEfEEJ — ONDA (@ondaofficiel) June 5, 2024

L’ONDA précise que les “les bagages non identifiés et ou non récupérés sont gérés selon des procédures spécifiques impliquant toutes les parties prenantes (les compagnies aériennes concernées, les services de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects…)”, balayant ainsi d’un revers de main la possibilité d’acheter ces derniers.

“L’ONDA n’est en aucun cas responsable de ces publications ou des informations partagées par ces fausses annonces. Ces pages ou comptes ne représentent ni l’ONDA, ni l’aéroport Casablanca Mohammed V ni aucun aéroport marocain”, conclut ledit communiqué.