L’un des touristes les plus connus au monde a vécu l’une de ses expériences les plus insolites. Antoine de Maximy, animateur de la célèbre émission «J’irai dormir chez vous», s’est rendu en Algérie. Un périple qu’il n’est pas près d’oublier. Détails.

Antoine de Maximy n’est plus à présenter. Depuis 20 ans, le reporter sillonne le globe pour faire découvrir les différentes cultures des pays qu’il visite. Grands comme petits connaissent et apprécient ce visiteur qui, armé de plusieurs caméras, tisse des liens d’amitié et de complicité avec ses hôtes.

Lors de son dernier épisode, le reporter français était fier d’annoncer sa prochaine destination: l’Algérie. “Cette fois-ci, on va partir en Algérie. L’Algérie qui un pays que les Français connaissent peu, qui est en train de s’ouvrir au tourisme et c’est pour ça que moi, j’ai été très content d’avoir le visa pour tourner là-bas”, a-t-il lancé au début dudit épisode.

En 20 ans de carrière, l’animateur s’est toujours senti libre de ses mouvements. Ce ne fut pas le cas en octobre dernier alors qu’il tournait son émission sous les latitudes algériennes. Depuis son arrivée sur le sol algérien, le journaliste a dû jongler avec la rigidité du système sécuritaire des voisins de l’est.

En Algérie 🇩🇿 Antoine de Maximy, de l’émission « j’irai dormir chez vous », découvre la restriction de libertés et l’oppression du pouvoir gérontocratique Algérien sur le peuple. 😳 pic.twitter.com/4sEfxFHreP — Yassin (@yassintweeter) March 6, 2024

Ainsi, donc, le voyageur a eu droit à un premier contrôle policier d’une durée de 3 heures. Puis, les autorités l’ont pisté tout au long de son séjour de 15 jours.

Ils lui ont fortement conseillé de loger dans un des hôtels de la ville de Djanet. Pourtant, tout le monde sait que l’émission “J’irai dormir chez vous” repose sur le fait de passer la nuit chez l’habitant.

Et “pour sa sécurité”, lui dit-on, deux agents devaient l’accompagner à chacune de ses sorties dans cette ville non loin de la frontière libyenne. “C’est la première fois que je me retrouve dans une situation pareille”, s’exclame-t-il. Avec une escorte policière, tout, sauf discrète, Antoine de Maximy n’a finalement pas pu mettre en pratique son concept.

#الجزائر في عيون الآخرين الصحفي الفرنسي « Antoine de Maximy » منتج برنامج « J’irai dormir chez vous »، يكشف حقيقة النظام الجزائري رغم مطاردته في كل تحركاته والضغطه عليه، ومع ذلك، نجح في نقل الوضع الحقيقي للشعب الجزائري الذي يعاني من الفقر والبؤس تحت قبضة نظام العسكر pic.twitter.com/WoZt5SYZX6 — Naama MAOULAININE 🇲🇦 النعمة ماء العينين (@NMalainin) March 11, 2024

Le Français a surtout fait la connaissance de la gendarmerie algérienne. À Djanet toujours, lors d’une autre tentative pour trouver un foyer pour la nuit, il s’est retrouvé, nez à nez, avec un agent qui lui a fait clairement comprendre qu’il était interdit pour les touristes de sortir de la ville.

“Quand un touriste vient ici, il est obligé de signer un contrat avec une agence de voyage, il ne peut pas sortir dans le désert tout seul”, a argué l’agent.

🔴Algérie 🇩🇿 Pendant sa visite à Ghardaïa, Antoine de Maximy a été surveillé toute la journée. Un policier lui a interdit, sur ordre hiérarchique, de dormir chez l’habitant, ce qui est le principe de son émission. pic.twitter.com/WzVfLtWByy — Rafael Sereti 🇫🇷 (@RafaelSereti) March 8, 2024

L’explorateur a ensuite indiqué que tous les touristes sont dans l’obligation de disposer d’un contrat avec une agence de voyage sur place pour profiter librement de toute la région. Une décision qu’il a respectée sans pour autant comprendre les raisons derrière le harcèlement des agents des forces de l’ordre d’Algérie.

Cet épisode a fait affoler les compteurs d’Internet tout comme ceux de la télévision. Selon RMC Découverte, chaîne qui désormais diffuse l’émission, son voyage en Algérie a enregistré des audiences historiques.

Sur les réseaux sociaux, cet épisode a provoqué un tollé. Au vu du » flicage » infligé au reporter lors de son périple, des internautes comparent carrément l’Algérie à la Corée du Nord. D’autres estiment que la présence continue des forces de l’ordre algérien a gâché l’aventure et le but même de “J’irai dormir chez vous”.

Il ne faut pas oublier que l’objectif d’Antoine de Maximy, quand il se rend dans une nouvelle destination, est de faire découvrir comment vivent les locaux et partager avec eux leurs habitudes, leurs repas et nous fait découvrir leurs demeures. Une sorte de vitrine pour le pays. Une promotion gratuite de la destination. Mais ce concept n’a pas été du tout assimilé en Algérie.