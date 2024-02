La Russie développe une arme antisatellite, a déclaré jeudi la Maison Blanche, estimant qu’il s’agissait d’un élément « inquiétant » ne représentant toutefois pas « une menace immédiate ».

Mercredi, le chef de la commission du renseignement de la Chambre des représentants avait semé le trouble à Washington en invitant publiquement ses pairs au Congrès à passer en revue des « informations relatives à une grave menace pour la sécurité nationale », sans autre détail.

Des médias américains assuraient que la Russie avait l’intention de placer une arme nucléaire dans l’espace contre des satellites.

Levant le voile sur cette mystérieuse affaire, le porte-parole du Conseil national de sécurité de la Maison Blanche a confirmé jeudi devant des journalistes qu’elle était « liée à une capacité antisatellite développée par la Russie ». Il a toutefois refusé de préciser si elle avait une dimension nucléaire ou non.

Elle n’a pas été « déployée », a précisé John Kirby, ajoutant: « Même si cette activité de la Russie est inquiétante, il n’y a pas d’une menace immédiate pour la sécurité de quiconque ».

« On ne parle pas là d’une arme qui peut être utilisée pour attaquer des êtres humains ou provoquer des destructions sur la Terre », a encore dit M. Kirby. Mais les Etats-Unis « suivent la situation de près » et continueront « à la prendre très au sérieux ».

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche Jake Sullivan a prévu de se rendre au Congrès jeudi pour présenter un briefing à un groupe de huit élus ayant accès aux renseignements américains les plus sensibles.

En déplacement à Tirana avant de se rendre à la Conférence sur la sécurité de Munich, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a précisé jeudi que les Etats-Unis discutaient de cette menace avec leurs alliés.

Le Traité sur l’espace de 1967, dont les Etats-Unis et la Russie sont parties, interdit le déploiement d’armes nucléaires dans l’espace.

