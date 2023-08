La Roumanie a annoncé mercredi la libération du plus ancien otage occidental encore en captivité au Sahel (depuis 2015), saluant le Maroc pour son «soutien important».

La Roumanie a annoncé mercredi la libération du plus ancien otage occidental encore en captivité au Sahel, le Roumain Iulian Ghergut, enlevé au Burkina Faso en 2015 par un groupe jihadiste rallié à Al-Qaïda.

«Il est actuellement en sécurité sur le territoire de la Roumanie » où il est rentré aujourd’hui, a indiqué le ministère roumain des Affaires étrangères qui, dans un communiqué, a salué le Maroc pour son «soutien important».

«Heureuse d’annoncer qu’après de nombreux efforts, nous avons réussi à ramener à la maison le citoyen roumain du Burkina Faso. Je suis reconnaissant pour tout le travail acharné effectué par le groupe de travail interinstitutionnel ainsi que le soutien de tous nos partenaires, en particulier les autorités marocaines !», a écrit la ministre roumaine des Affaires étrangères Luminita Odobescu, sur le réseau social X (ex-Twitter).

Happy to announce that after many efforts we have succeeded in bringing home the 🇷🇴 citizen from #BurkinaFaso. I am grateful for all the hard work done by the 🇷🇴inter-institutional task force & the support of all our partners, particularly 🇲🇦 authorities!🙏🙏@Marocdiplo_EN

— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 9, 2023