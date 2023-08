Chasse sous-marine illégale: Au Maroc, l’avenir des Mérous est en péril!, domaines de l’Etat :les contentieux en hausse, compensation : les dépenses émises en baisse de 16,3 % à fin juillet…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 18 août 2023:

L’Économiste

Domaines de l’Etat :les contentieux en hausse

Au titre de l’année 2022, on a dénombré 4.294 dossiers de contentieux, portant sur le foncier du domaine privé de l’Etat, en voie de jugement au niveau des différentes juridictions du Royaume. Ils représentent une superficie globale de l’ordre de 75.681 hectares et une valeur estimée à 348 millions de DH. De manière générale, 70% de ces dossiers sont en cours de jugement auprès des tribunaux de première instance, 22% au niveau des cours d’appel et 8% devant la Cour de cassation. Selon le rapport du ministère des Finances, l’Etat, en sa qualité de partie défendeur, assure le suivi de 2.119 dossiers d’une superficie de l’ordre de 62.795 ha pour un montant de 249,5 millions de DH, déposés aux différentes instances judiciaires du Royaume, contre 2.175 dossiers en sa qualité de demandeur pour une superficie de 12.886 ha et une valeur de 98,5 millions de DH.

Le Matin

Hausse des prix des carburants : les professionnels du transport appellent le gouvernement à intervenir

Face aux hausses répétées des prix des carburants, les professionnels du transport routier de personnes et de marchandises ont du mal à contenir leur colère. Après les professionnels du transport de marchandises, c’est au tour des professionnels du taxi de demander la reconduction des aides directes, dont la dernière vague a été débloquée en mars dernier. Pour eux, le gouvernement doit intervenir pour atténuer l’impact de l’envolée des prix, faute de quoi, ils menacent de recourir à des formes de protestation plus fortes.

L’Opinion

Chasse sous-marine illégale: Au Maroc, l’avenir des Mérous est en péril!

Poisson emblématique autant pour son écologie remarquable que pour ses qualités culinaires, le mérou n’en est pas moins une espèce menacée dont le prélèvement est strictement réglementé. Au Maroc, la chasse du mérou est strictement interdite tout au long des mois de juillet et d’août qui correspondent à une période de reproduction. Ces dispositions ne sont malheureusement pas respectées puisque plusieurs restaurants du pays continuent à en proposer et à en étaler des quantités qui ne peuvent se justifier en cette période que par le recours à des filières de braconnage. Selon nos propres sources, les autorités concernées ont ouvert une enquête pour identifier les responsables de ce commerce illégal autant auprès des restaurateurs que de la communauté des pêcheurs.

Al Bayane

Larache: signature d’une convention de partenariat pour la réalisation d’un projet d’assainissement liquide

Une convention de partenariat multipartite a été signée, mercredi au siège de la province de Larache, pour la réalisation d’un projet d’assainissement liquide. Cet accord s’inscrit dans le cadre du programme national d’assainissement liquide et de réutilisation des eaux usées traitées. Ce projet porte sur la réhabilitation et l’extension du réseau d’assainissement liquide, ainsi que la réalisation des canaux de collecte et de transfert des eaux usées vers la station d’épuration et la construction d’une station d’épuration des eaux usées de la ville de Larache et des centres de Laouamra et de Sahel, pour un montant global de 617 millions de dirhams. Il est prévu que les travaux seront achevés d’ici fin 2026.

Libération

Compensation : les dépenses émises en baisse de 16,3 % à fin juillet

Les émissions de dépenses au titre de la compensation ont atteint 14,01 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2023, en baisse de 16,3% par rapport à la même période une année auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR). Ces émissions représentent un taux de réalisation de 53% du total prévu par la Loi de finances 2023, indique la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de juillet 2023.

Al Ittihad alihtiraki

Les stations-service ne sont pas liées aux augmentations des prix

Après l’augmentation inattendue des prix des carburants tous types confondus, les craintes des citoyens d’une éventuelle hausse des prix des autres produits et services se sont ravivées. Les propriétaires et gérants de stations-service au Maroc sont les plus touchés par la hausse des prix des carburants, a déclaré le président de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants de stations-service au Maroc, Jamal Zrikem. A chaque augmentation ces derniers se retrouvent obligés d’acheter la même cargaison de carburant, à un coût beaucoup plus élevé et sans pour autant impacter la marge bénéficiaire brute, a-t-il ajouté. Zrikem a appelé le gouvernement et le Ministère de tutelle à organiser des sessions de dialogue et de concertation qui mettent en jeu toutes les parties concernées, en vue de proposer des solutions efficientes permettant de réduire partiellement les prix et d’atténuer ses impacts sur toutes les parties touchées, notamment le consommateur.

Al Alam

«Nette amélioration» de l’emploi formel des jeunes durant les deux dernières décennies, selon le HCP

L’emploi formel des jeunes a connu une «nette amélioration» durant les deux dernières décennies, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans une note d’information sur la Journée internationale de la jeunesse. «Selon la qualité de l’emploi, quoique seulement un jeune actif occupé sur quatre (24,7%) exerce un emploi formel, nous notons qu’il y a une nette amélioration de l’emploi des jeunes durant les deux dernières décennies», souligne le HCP. La note fait savoir également qu’en 2000, près de 6,8% des jeunes actifs occupés âgés de 15-34 ans disposaient d’une assurance maladie liée à l’emploi, soit près du quart seulement du niveau observé en 2022. L’exercice d’un emploi formel est plus répandu parmi les jeunes femmes (38,2%), que parmi les hommes (21,1%), et parmi les citadins (36,2%) que parmi les ruraux (8,9%), précise le HCP.

Bayane Al Yaoum

Plus de 27.000 touristes ont visité la ville Guelmim au cours du premier semestre 2023

Les établissements hôteliers classés (hôtels et auberges) de la province de Guelmim ont accueilli 14.656 touristes de diverses nationalités au cours du premier semestre 2023, selon des données de la délégation régionale du tourisme de Guelmim-Oued Noun. Au niveau de Guelmim-Oued Noun, quelque 27.488 touristes ont séjourné dans les hôtels classés et les établissements d’hébergement touristique de la région, entre janvier et juin de cette année.