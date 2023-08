La vente des logements domaniaux s’accélère, Oscars 2024: appel à candidatures pour représenter le Maroc, ligne aérienne Tel Aviv-Essaouira : quand les liens culturels se tissent pour de bon…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce vendredi 11 août 2023:

L’Économiste

La vente des logements domaniaux s’accélère

La cession des logements domaniaux prend du rythme. L’année dernière, la direction des Domaines de l’Etat a procédé à la vente de 356 logements aux fonctionnaires contre 265 en 2021, soit une hausse de 39%. Ce qui a rapporté 41,3 millions de dirhams, en augmentation de 103%. L’État est propriétaire d’un parc de logements d’environ 46.200 unités. Ils sont loués aux fonctionnaires par leurs administrations. Depuis quelques années, une opération de cession est lancée au profit des occupants. Elle vise surtout les unités qui se trouvent en dehors des enceintes administratives et donc celles qui ne sont pas considérées comme logement de fonction. Ces cessions assurent à l’Etat des recettes supplémentaires, tout en le déchargeant des frais d’entretien qui peuvent atteindre des niveaux importants.

Le Matin

L’impact socio-économique des ports de Souss-Massa et de Guelmim-Oued Noun sous la loupe de l’ANP

Après Casablanca-Settat, l’Agence nationale des ports (ANP) s’apprête à enclencher l’étude d’évaluation de l’impact socio-économique des ports des régions de Souss- Massa et de Guelmim-Oued Noun. Concrètement, il s’agira d’évaluer la contribution des ports de ces deux régions (Immesouane, Agadir, Sidi Ifni et Tan-Tan) dans le développement social et économique du pays. Ainsi, l’étude à mener portera sur une quantification de la richesse créée par chaque port puis l’évaluation de l’impact de cette richesse ainsi que les réalisations entreprises en termes d’investissement sur les principaux indicateurs socio-économiques du Royaume. L’étude d’évaluation aboutira à la constitution de quatre bases de données. La première sera constituée par les statistiques d’activité portuaire globale et segmentée par le trafic stratégique : conteneurs, céréales, marchandises en vrac solide hors céréales, marchandises conventionnelles, vracs liquides, pêche, chantier naval, croisière et plaisance. La deuxième base de données portera sur l’investissement.

L’Opinion

Oscars 2024: appel à candidatures pour sélectionner le long-métrage qui représentera le Maroc

Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé le lancement d’un appel à candidatures destiné aux producteurs désirant participer à la compétition de présélection pour l’Oscar du meilleur film international. S’inscrivant dans le cadre la 96ème cérémonie des Oscars organisée par l’Académie des Arts et des Sciences du Cinéma (AMPAS), les films, qui répondent aux critères assignés par l’Académie, peuvent déposer auprès du CCM une demande de participation, accompagnée de la fiche d’inscription, d’une copie du contrat avec le distributeur du film et d’un engagement de son exploitation commerciale, a indiqué le centre dans son site électronique. Les films éligibles sont les longs métrages (plus de 40 minutes) produits en dehors des États-Unis d’Amérique et de ses territoires, avec une domination d’une langue étrangère autre que l’Anglais, rapporte le site, ajoutant que les longs métrages d’animation et les documentaires sont acceptés.

Libération

L’ONDH accompagnera les programmes du développement humain

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH) accompagnera les différents programmes lancés dans le domaine du développement humain, notamment le chantier de la généralisation de la protection sociale, et ce à partir des prérogatives qui lui sont confiées en matière de suivi, d’évaluation et d’accompagnement, a affirmé, le président de l’observatoire, Othman Gayer. Dans une déclaration à la presse, Gayer a souligné que « l’ONDH se penchera sur les divers programmes de développement humain afin d’améliorer leurs modalités de mise en œuvre pour atteindre leurs objectifs conformément aux Hautes Orientations Royales et dans les délais impartis ».

Al Ahdath almaghribia

Ligne aérienne Tel Aviv-Essaouira : quand les liens culturels se tissent pour de bon

La nouvelle ligne aérienne directe entre Tel Aviv et Essaouira, qui sera lancée en septembre prochain, est un excellent exemple de la façon dont les liens culturels et historiques entre le Maroc et Israël peuvent se traduire en réalisations concrètes, rapporte le journal israélien « Haaretz ». Dans un article signé par Einat Levy, chercheuse au sein de l’Institut israélien pour les politiques étrangères régionales « Mitvim », le journal écrit qu’en plus de l’aspect économique, cette ligne résume l’histoire d’une ville qui a réussi à conquérir le cœur des Israéliens.

Al Massae

La Présidence du Ministère public pour des approches diverses pour traiter la question de la surpopulation carcérale

La Présidence du Ministère public a affirmé dans un communiqué qu’elle s’emploie sans relâche à traiter la question de la détention et à interagir avec la situation des établissements pénitentiaires, dont certains connaissent une surpopulation, en orientant le travail des parquets par le biais de circulaires, de réunions avec leurs responsables et de sessions de formation. Cette situation, selon la Présidence du Ministère public, requiert le traitement de la question de la surpopulation carcérale à travers diverses approches visant à humaniser les établissements pénitentiaires et à assurer les conditions adéquates au personnel y travaillant pour mener à bien sa mission, tout en gardant à l’esprit l’obligation de garantir la sûreté et la sécurité de la société.

Al Alam

Journée nationale du migrant : une date phare pour resserrer les liens avec les MRE

Célébrée le 10 août de chaque année, la Journée nationale du migrant revêt un caractère humain profond qui transcende la simple occasion d’aborder les diverses questions qui préoccupent les Marocains résidant à l’étranger. Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait affirmé dans Son premier Discours du Trône adressé à la Nation en 1999 que « Parmi les questions auxquelles nous accorderons également un intérêt particulier, celle de notre communauté établie à l’étranger, en réfléchissant sérieusement à aplanir les difficultés auxquelles elle est confrontée, en œuvrant à résoudre ses problèmes et à renforcer ses liens avec la Mère-Patrie ».Ainsi, la Constitution de 2011, en particulier dans ses articles 16, 17, 18 et 163, a accordé à la communauté marocaine des acquis importants et une place de choix qui répondent à leurs aspirations.

Assahra almaghribia

Grâce à la Vision Royale, le Maroc maintient son statut de premier investisseur en Afrique de l’Ouest

Grâce au dynamisme de la diplomatie régionale menée par SM le Roi Mohammed VI, le Maroc confirme sa place de premier investisseur africain en Afrique de l’Ouest, a souligné l’ambassadeur du Royaume en Tanzanie, Zakaria El Goumiri. Dans une interview publiée par le journal tanzanien « The Guardian », à l’occasion de la célébration de la Fête de Trône, El Goumiri a indiqué que depuis Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, SM le Roi a initié un important processus de transformation, appuyé par un sens exceptionnel du devoir et un engagement résolu en faveur du progrès