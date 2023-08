Population carcérale: un appel d’air pour les peines alternatives, transport public urbain : l’État veut revoir son mécanisme d’accompagnement financier, BAM: le climat des affaires jugé « normal » par 72% des entreprises au 2e trimestre 2023…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 9 août 2023:

L’Économiste

Population carcérale: un appel d’air pour les peines alternatives

Pour résoudre le problème de la surpopulation carcérale, deux options sont possibles: soit multiplier la construction de nouvelles prisons, soit revoir le code de procédure pénal, en privilégiant les peines alternatives. Le projet de loi sur les peines alternatives s’inscrit dans le cadre de la tendance internationale en matière de libertés et de droits publics via la mise en place d’autres solutions aux peines privatives de liberté de courte durée. Il prévoit donc une gamme de peines alternatives adoptées après examen des expériences comparables en tenant compte des particularités de la société marocaine pour en garantir l’applicabilité et l’efficacité. Les crimes graves sont exclus ainsi que les cas de récidive. En gros, le texte fait le distinguo entre trois catégories de peines alternatives: l’exécution de travaux d’utilité publique, le bracelet électronique et la restriction de certains endroits, le tout accompagné de dispositions de contrôle, de traitement et de qualification.

Le Matin

Transport public urbain : l’État veut revoir son mécanisme d’accompagnement financier

Le département de l’Intérieur entend développer un nouveau modèle d’accompagnement financier du transport public urbain. Le ministère devra commanditer, le 8 septembre prochain, pour 4 millions de dirhams l’étude devant servir de base à l’élaboration d’une nouvelle politique. Le consultant retenu aura donc à proposer un projet de politique générale à adopter par l’État en accompagnement du secteur du transport public urbain, sur une période de 15 ans. De même, il s’agira de décliner un nouveau mode de gouvernance en se basant sur un diagnostic institutionnel. À partir des documents de planification stratégique de l’administration et des résultats du diagnostic, un document de politique générale de l’État en accompagnement des collectivités territoriales pour le secteur du transport public territorial. Cette politique spécifiera, en fonction des objectifs stratégiques retenus, les domaines d’intervention de l’État et les interactions, influences et impacts mutuels de ces domaines.

L’Opinion

Tiznit: le salon provincial de l’artisanat du 23 au 29 août

Le salon provincial de l’artisanat de Tiznit aura lieu, du 23 au 29 août courant à l’initiative de la Chambre d’artisanat de Souss-Massa. Cette manifestation ambitionne de valoriser les produits de l’artisanat, mettre en avant ses spécificités et faire découvrir aux visiteurs les dernières créations des artisans locaux. Elle vise également à offrir aux artisans locaux un espace propice pour commercialiser leurs produits, selon les organisateurs.

Al Bayane

BAM: le climat des affaires jugé « normal » par 72% des entreprises au 2e trimestre 2023

Le climat général des affaires dans l’industrie, au deuxième trimestre 2023 (T2-2023), aurait été « normal » selon 72% des entreprises et « défavorable » selon 20% d’entre elles, estime Bank Al-Maghrib (BAM). Ces proportions sont respectivement de 79% et de 18% dans l’agro-alimentaire, de 78% et de 13% dans le « textile et cuir », de 61% et 32% dans la « chimie et parachimie », ressort-il des résultats trimestriels de l’enquête de conjoncture, menée par BAM. En revanche, 40% des industriels de la « mécanique et métallurgie » auraient qualifié le climat des affaires de « favorable » et 40% de « normal », ajoute la même source.

Libération

Marché primaire: hausse des taux obligataires en 2022

Les taux obligataires sur le marché primaire ont enregistré en 2022 une hausse causée par un durcissement des conditions de financement du Trésor dans un contexte de forte inflation et de hausses progressives du taux directeur par Bank Al-Maghrib, indique le 10ème rapport annuel sur la stabilité financière. En moyenne annuelle, les taux moyens pondérés (TMP) des adjudications des bons du Trésor ont enregistré au titre de l’année 2022 des hausses comprises entre 5 et 42 points de base, fait savoir le rapport, publié par Bank Al Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC).

Al Ahdath almaghribia

ONU: Le Maroc appelle le Conseil de Sécurité à adopter des sanctions contre les responsables des détournements des aides humanitaires

Le Maroc a appelé, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies à adopter des sanctions contre les responsables des détournements des aides humanitaires. Cet appel a été lancé par le Représentant permanent adjoint du Maroc auprès de l’ONU, Omar Kadiri, lors d’un débat public sur la famine et l’insécurité alimentaire mondiale engendrée par les conflits, présidé par le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, dont le pays assume la présidence tournante du Conseil de sécurité pour le mois d’août. Le diplomate a rappelé, dans ce cadre, qu’il y’a 5 ans, le Conseil de sécurité avait adopté à l’unanimité, la résolution 2417 qui a mis en évidence le lien entre les conflits armés et la violence, d’une part, et l’insécurité alimentaire induite par les conflits et la menace de famine, d’autre part.

Al Alam

PLF 2024 : poursuivre l’implémentation du chantier de la protection sociale

La poursuite de l’implémentation du chantier Royal de la généralisation de la protection sociale figure au centre des priorités du gouvernement en 2024, selon la note d’orientation du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’année prochaine. Eu égard au rôle que joue le secteur de la santé dans l’implémentation des piliers de l’Etat social et la réussite du chantier de généralisation de l’AMO de base en particulier, et après l’achèvement du cadre juridique pour la qualification du système national de santé, le gouvernement va œuvrer à la poursuite de la réforme du système, notamment en ce qui concerne la qualification de l’offre sanitaire, à travers la poursuite de la construction et de l’aménagement de nouveaux centres hospitaliers universitaires à Rabat, Agadir et Laâyoune, ainsi que le lancement des travaux de construction et d’aménagement d’autres hôpitaux universitaires à Errachidia, Béni Mellal et Guelmim.