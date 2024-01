Télécoms: la 5G dans les starting-blocks, es techniciens haussent le ton, automobile: les exportations marocaines enchaînent les records…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 3 janvier 2024:

L’Économiste

Télécoms: la 5G dans les starting-blocks

Compte tenu des nouveaux enjeux (Mondial 2030 notamment), «le Maroc n’a pas intérêt à retarder encore le lancement de la 5G. Le retard peut bloquer l’attractivité des investisseurs étrangers (IDE), ralentir la compétitivité économique des opérateurs, compromettre le développement de certains secteurs industriels tels que l’automobile, l’aéronautique, l’offshoring, la santé, l’agriculture…» relève un expert télécoms. De sources concordantes, l’implémentation de la 5G pose de sérieux problèmes au Maroc, notamment en termes de déficit de contenu dédié à cette technologie. Le Maroc devra donc absolument développer «du contenu 5G pour les industries, l’innovation, les écosystèmes de la santé, l’agriculture, l’automobile… Il va aussi falloir changer les textes réglementaires, qui sont actuellement plutôt configurés BtoC (opérateur au consommateur) afin de les adapter au contenu 5G relatif au BtoB (opérateur à entreprises), aux besoins des usines 4.0…» poursuit le même expert.

Le Matin

Les techniciens haussent le ton et appellent à une série de débrayages pour janvier et février

Assistera-t-on à la reproduction du scénario des enseignants avec les techniciens. En tous cas, tout porte à croire que c’est le cas. En effet, après avoir organisé une série de grèves au cours du mois de décembre, ces derniers viennent de dévoiler leur programme de protestation pour les mois de janvier et de février. Il s’agira d’organiser une grève de deux jours chaque mercredi et jeudi tout en observant un sit-in devant le Parlement le 5 mars prochain. L’objectif de ces débrayages est d’attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’ouvrir le dialogue avec cette catégorie de salariés.

L’Opinion

Automobile: les exportations marocaines enchaînent les records

Le secteur automobile poursuit son plein essor. 2023 fût exceptionnelle pour l’industrie automobile nationale, étant une année durant laquelle la filière a affiché une progression impressionnante, avec un chiffre d’affaires de 130,64 milliards de dirhams et une croissance remarquable des exportations qui ont augmenté de 30,2% par rapport à la même période un an auparavant. Dévoilées par l’Office des Changes, ces données, recensées jusqu’à fin novembre 2023, témoignent de la solidité et la dynamique que connaît le secteur automobile qui continue d’enchaîner les records à l’export d’année en année, consolidant ainsi sa position en tant que plateforme compétitive au niveau régional.

Al Bayane

Allègement du déficit commercial à fin novembre

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office des changes indique que les échanges commerciaux de marchandises marquent une baisse au niveau des importations et une quasi-stabilité au niveau des exportations. Ainsi, le déficit commercial a reculé de près de 8% pour s’établir à plus de 261 milliards de DH. En effet, le déficit commercial s’est établi à 261,37 milliards de dirhams (MMDH) au titre des onze premiers mois de l’année 2023, en allégement de 21,5 MMDH par rapport à la même période un an auparavant. Le taux de couverture a gagné 1,8 point pour s’établir à 60%.

Al Ahdath almaghribia

Le Maroc, une des meilleures destinations à visiter en 2024

Le Maroc figure parmi les meilleures destinations à visiter durant l’année 2024, indique la chaîne de télévision américaine CNN dans sa rubrique « Travel ». Le grand média recommande aux touristes d’aller à la découverte d’autres endroits du Royaume, comme Tétouan et Meknès, « moins fréquentés mais sans doute tout aussi séduisants » que les villes très prisées de Marrakech, Rabat et Fès. “Favori des voyageurs de longue date grâce à son paysage diversifié et à son architecture spectaculaire, le Maroc a rebondi avec détermination après un tremblement de terre dévastateur en septembre dernier”, écrit CNN qui a mis l’accent dans le choix des destinations sélectionnées sur des critères liées notamment à l’aisance de voyage, au respect de l’éco-tourisme et à la découverte d’endroits peu fréquentés.

Assabah

Tanger: Plus de 1,26 MMDH pour la création, la promotion et la valorisation de projets agricoles

Une enveloppe budgétaire de plus de 1,26 milliard de dirhams (MMDH) a été allouée au financement d’une convention de partenariat relative aux projets agricoles dans le cadre du Programme de développement de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima. La cérémonie de signature de cette convention, tenue jeudi, s’est déroulée en présence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, du président du Conseil de la région, Omar Moro, et du secrétaire général du ministère de l’Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharraf.