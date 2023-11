Maroc/Allemagne: les investissements en route

Le partenariat maroco-allemand est fondé sur des relations solides. Et elles ne cessent de se renforcer dans divers domaines. En effet, le volume des échanges commerciaux a augmenté de 30% au cours du 1er trimestre de l’année en cours, soit 1,5 milliard d’euros en trois mois. De plus, les investissements allemands au Maroc ont été multipliés par six entre 2015 et 2022. Leurs indicateurs ont été annoncés par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, qui a participé aux travaux de la 4e édition du sommet G20 sur l’investissement Compact with Africa». C’est lors du panel « favoriser les chaînes de valeur et les investissements locaux en Afrique-le rôle du secteur privé allemand » qu’il a pu rappeler le grand potentiel des échanges entre les deux pays et les opportunités prometteuses dans le domaine de l’investissement et du développement des chaînes de valeur. Une rencontre qui s’est déroulée notamment en présence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, de l’ambassadeur de SM le Roi en Allemagne, Zohour Alaoui, et du président de la CGEM, Chakib Alj.

L’Opinion

Filière des huiles et farines de poisson: quel apport à l’économie et à la sécurité alimentaire?

Avec une demande mondiale exponentielle, les prix des huiles et farines de poisson ont enregistré une hausse de 40% durant l’année 2022. Alimentant les filières aquacoles, agricoles et pharmaceutiques, cette industrie souffre, cependant, d’une image souvent négative en raison des impacts environnementaux et sociétaux que son installation massive a pu engendrer dans certains pays du tiers-monde. Au Maroc, cette filière se cantonne à une vingtaine de producteurs qui exploitent les poissons non-usinables et les chutes produites par les autres unités de transformation. Si beaucoup d’efforts restent à faire pour se positionner sur les produits à haute valeur ajoutée, cette filière n’en demeure pas moins stratégique pour assurer l’autonomie d’approvisionnement des projets nationaux programmés d’aquaculture. La filière de production d’huiles et de farines de poisson est constituée de 24 établissements de 1000 emplois directs et 20.000 emplois indirects. “L’intérêt de produire des huiles et des farines de poisson se justifie par une demande internationale croissante, principalement de la part d’autres industries aquacoles, agroalimentaires ou pharmaceutiques», explique un expert en économie maritime.

RAMED: un million d’inscriptions remises en question par la tutelle

Devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des Conseillers, le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, a secoué les fondements du Programme d’Assistance Médicale (RAMED). Un million de bénéficiaires ont vu leur éligibilité remise en question, du fait qu’ils ne remplissent pas les conditions d’éligibilité. Le ministre a ainsi mis en exergue les nouveaux mécanismes de monitoring mis en place par l’Etat afin d’éviter la fraude dans le secteur sanitaire. Ait Taleb s’est également attardé sur la réforme de la Santé, qui, selon lui, va bon train. L’objectif de la réforme est de garantir la souveraineté sanitaire du Maroc.