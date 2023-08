Raccourcir les délais de paiement: un levier de croissance pour les startups, «Nette amélioration» de l’emploi formel, mobilité électrique: plus de cinq ans pour sauter à bord…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 16 août 2023:

L’Économiste

Raccourcir les délais de paiement: un levier de croissance pour les startups

Le Maroc est considéré parmi les pays où les délais de paiement sont les plus longs. Face à cette situation, l’Etat a décidé de prendre le taureau par les cornes, à travers une nouvelle loi sur les délais de paiement, publiée au Bulletin officiel le 15 juin 2023. Les délais de paiement rallongés impactent négativement et de manière significative l’équilibre financier des entreprises, surtout les startups. Les entreprises en phase de démarrage sont, en effet, fragiles et les difficultés d’encaissement peuvent nuire à leurs activités. En tout cas, les experts sont unanimes sur la question. Pour eux, la nouvelle version de la loi semble «plus prometteuse», car les opérateurs économiques y voient une lueur d’espoir. C’est particulièrement le cas pour les TPE soumises aux rapports de force imposés par des structures plus grandes, et qui disposent de peu de marge de négociation.

Le Matin

«Nette amélioration» de l’emploi formel des jeunes durant les deux dernières décennies, selon le HCP

L’emploi formel des jeunes a connu une «nette amélioration» durant les deux dernières décennies, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP) dans une note d’information sur la Journée internationale de la jeunesse. «Selon la qualité de l’emploi, quoique seulement un jeune actif occupé sur quatre (24,7%) exerce un emploi formel, nous notons qu’il y a une nette amélioration de l’emploi des jeunes durant les deux dernières décennies», souligne le HCP. La note fait savoir également qu’en 2000, près de 6,8% des jeunes actifs occupés âgés de 15-34 ans disposaient d’une assurance maladie liée à l’emploi, soit près du quart seulement du niveau observé en 2022. L’exercice d’un emploi formel est plus répandu parmi les jeunes femmes (38,2%), que parmi les hommes (21,1%), et parmi les citadins (36,2%) que parmi les ruraux (8,9%), précise le HCP.

L’Opinion

Mobilité électrique: plus de cinq ans pour sauter à bord

L’industrie des véhicules électriques évolue rapidement au niveau international avec une concurrence féroce. Le Royaume qui fait des pas de géant en la matière se prépare à monter en gamme dans cette industrie à travers plusieurs projets prometteurs récemment validés par la Commission Nationale des Investissements. Le Maroc prépare également la refonte de son modèle d’accompagnement financier étatique du transport urbain. Dans l’idéal, il serait possible de faire d’une pierre deux coups en programmant la production locale des véhicules non-polluants qui serviront au transport public. Pour y arriver, il est toutefois nécessaire de privilégier l’innovation et d’encourager encore plus les investissements locaux. “Sachant que la feuille de route qui est actuellement en préparation par le ministère de l’Intérieur devra couvrir une période de 15 avec un schéma de transition de 5 ans, il est certain que nous sommes actuellement à une forme de croisée des chemins”, commente Hassan Sentissi, président de la Holding de Développement Durable (HDD).

Libération

La présidente du Pérou appelée à réparer les dégâts causés par son prédécesseur aux relations avec le Maroc

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, est appelée à réparer les dégâts causés par son prédécesseur, Pedro Castillo, aux relations avec le Maroc, écrit le quotidien péruvien à grand tirage « La Razon ». Sous le titre « Le Pérou et le Maroc, une relation gâchée par des facteurs idéologiques », le journaliste Ricardo Sánchez Serra indique que la présidente Boluarte n’a pas encore réparé les dégâts causés par son prédécesseur aux relations avec le Maroc, notant qu’il lui appartient de prendre en toute urgence une décision dans ce sens, loin des considérations idéologiques qui ont toujours porté préjudice aux relations internationales.

Al Bayane

Conférence sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO, une reconnaissance du rôle pionnier du Maroc

La tenue au Maroc de la Conférence internationale sur les géoparcs mondiaux de l’UNESCO est une nouvelle marque de reconnaissance à l’endroit du Maroc pour son rôle pionnier dans son environnement arabe et africain, notamment en matière de promotion et de préservation des richesses naturelles et archéologiques de valeur universelle, a souligné Samir Addahre, Ambassadeur, Représentant permanent du Maroc auprès de l’UNESCO. La célébration de cet événement (Marrakech, 04-11 septembre 2023) pour la première fois en terre arabe et africaine vient soutenir les efforts de l’UNESCO et du Réseau Mondial des Géoparcs (GGN) visant à promouvoir le concept de géoparc en Afrique et dans le monde arabe, a indiqué Addahre dans un entretien à la presse, rappelant que parmi 195 géoparcs mondiaux UNESCO dans 48 pays dans le monde, la région arabe et africaine n’en dispose que de deux, à savoir M’Goun au Maroc et Ngorongoro-Lengai, en Tanzanie.

Al Alam

Le Parti de l’Istiqlal lance une consultation citoyenne sur la famille

Le Secrétaire général du Parti de l’Istiqlal, Nizar Baraka vient d’annoncer le lancement de consultations citoyennes destinées aux militants du parti sur le thème de la famille marocaine. Dans un communiqué, le PI explique que la structure de la famille marocaine connaît une évolution constante dans ses formes et son mode de relations, ajoutant que ces changements demeurent toujours liés aux spécificités héritées de notre histoire tout en suivant les mutations économiques, sociales et culturelles successives. «Face à ces changements, le Parti consulte ses forces vives pour connaître les opinions des militantes et militants concernant l’évolution de la famille marocaine. C’est en se basant sur ces résultats que nous formulerons les propositions nécessaires à la poursuite du processus de la réforme et de développement, conformément à la vision istiqlalienne.» a déclaré Nizar Baraka.

Assahra almaghribia

Lutte antiterroriste: le Maroc, un acteur majeur

La libération, grâce au soutien décisif du Maroc, de l’otage roumain Iulian Ghergut qui était détenu depuis 2015 au Sahel, dénote une fois de plus le rôle pionnier que joue le Royaume en matière de lutte contre le terrorisme, écrit l’agence de presse argentine « Alternative Press Agency ». Dans une tribune, l’analyste politique et académicien, Adalberto Carlos Agozino, relève que le ministère roumain des Affaires étrangères a remercié tous les partenaires pour leur coopération, et plus particulièrement le Maroc pour « son important soutien » en vue de la libération de Iulian Ghergut, qui travaillait comme agent de sécurité dans une mine de manganèse dans le nord du Burkina Faso, près de la frontière entre le Mali et le Niger, avant qu’il soit enlevé le 4 avril 2015 par le groupe « Al-Mourabitoune », rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI).