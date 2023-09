Dessalement de l’eau de mer: 2,4 milliards de DH pour Safi, séisme d’Al Haouz : Les dommages pourraient atteindre jusqu’à 8% du PIB du Maroc, marché obligataire: le Trésor satisfait 43% de ses besoins…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 12 septembre 2023:

L’Économiste

Dessalement de l’eau de mer: 2,4 milliards de DH pour Safi

La pénurie de ressources hydriques entraîne d’importantes contraintes économiques, lesquelles devraient encore s’aggraver. D’où le programme de dessalement d’eau de mer porté par l’OCP, qui apparaît comme la solution idoine pour fournir de l’eau potable au moindre coût possible. Ce projet est basé sur un contrat de concession qui accorde à OCP Green Water le droit de procéder au dessalement de l’eau de mer, afin de fournir de l’eau potable à des tarifs compétitifs. Ainsi, pour ses besoins industriels, le site a déjà mis en œuvre 14 lignes pour le dessalement de l’eau de mer, dans le cadre du plan d’urgence pour produire de l’eau potable et approvisionner d’abord la régie de Safi. Au passage, depuis août, Safi est approvisionnée graduellement par les eaux de mer dessalées. «Le reste du volume prévu sera acheminé vers Benguerir», explique Mohamed Louhz, responsable de la station de dessalement de mer à Safi. La troisième ville bénéficiaire de cette manne sera Marrakech. Il a fallu au total un budget de 2,4 milliards de DH et 3 millions d’heures de construction pour mettre en place ce programme d’urgence.

Le Matin

Séisme d’Al Haouz : Les dommages pourraient atteindre jusqu’à 8% du PIB du Maroc

Les dommages et pertes économiques consécutifs au douloureux tremblement de terre survenu le vendredi 8 septembre au Maroc pourraient atteindre jusqu’à 8% du produit intérieur brut du pays, selon les dernières estimations de l’United States Geological Survey. Cela représenterait environ 10,7 milliards de dollars, en se basant sur l’estimation du PIB en 2022, qui s’élevait à 134,18 milliards de dollars, d’après les données de la Banque mondiale. Il est prévu également que la Banque mondiale lance une évaluation rapide des dommages afin d’estimer l’ampleur de la catastrophe et d’identifier les axes de soutien prioritaires au Maroc.

L’Opinion

Séisme d’Al Haouz: quel impact sur l’économie nationale?

Plus de 48 heures après le séisme d’Al Haouz qui a ravagé plusieurs régions du Royaume, des millions de personnes sont en détresse humanitaire au moment où les corps médical, militaire et sécuritaire s’efforcent de limiter les dégâts humains et matériels. S’il est encore trop tôt pour évaluer l’impact économique causé par ce drame, les premiers constats laissent présager des factures lourdes pour l’Etat. Les effets du séisme sur les trésoreries vont au-delà de dépenses liées à la gestion d’urgence, du moment que certains secteurs, comme le tourisme, l’élevage et l’agriculture, peuvent être touchés de plein fouet par cette catastrophe. Selon l’économiste et chercheur au sein de l’Université Hassan II, Ahmed Azirar, le Fonds spécial pour la gestion des effets du séisme, ainsi que l’ensemble des contributions nationales et internationales, vont alléger la pression sur la trésorerie, mais il n’en demeure pas moins vrai que les dépenses demeureront colossales. S’agissant de l’inflation et de la situation du marché national, l’économiste estime que la situation resterait maîtrisée tant que la région sinistrée n’a pas un grand impact sur l’offre nationale.

Al Bayane

Séisme : les dons des membres du CSPJ et des magistrats seront versés sur le compte spécial ouvert sur Hautes Instructions Royales

Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) a annoncé que les dons de ses membres et ceux qui pourraient être faits par les magistrats, de manière volontaire et chacun selon sa capacité, seront versés sur le compte spécial ouvert, sur Hautes Instructions Royales, dans le but de contribuer aux efforts visant à atténuer les effets du séisme qui a frappé certaines régions du Royaume. Un communiqué du Cabinet Royal, publié à l’issue de la séance de travail présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, samedi au Palais Royal de Rabat, et consacrée à l’examen de la situation à la suite du tremblement de terre douloureux, avait indiqué que le Souverain a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’ouverture d’un compte spécial auprès du Trésor et Bank Al Maghrib, en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.

Libération

Marché obligataire: le Trésor satisfait 43% de ses besoins

Le Trésor satisfait 43% de ses besoins, au terme de la deuxième séance d’adjudication du mois de septembre, ressort-il de la récente note « Weekly Hebdo Taux – Fixed income » d’Attijari Global Research (AGR) qui couvre la période du 01 au 07 septembre. « Au terme de la deuxième séance d’adjudication du mois de septembre, le Trésor satisfait 43% de ses besoins annoncés en début de période. En effet, la levée cumulée au terme de cette séance s’établit à 5,2 milliards de dirhams (MMDH) face à un besoin de financement annoncé de 12,3 MMDH pour l’ensemble du mois, soit un reliquat à financer pour le reste de la période de 7 MMDH », indique AGR dans cette note.

Al Massae

Séisme d’Al Haouz: l’ensemble des services civils et militaires à pied d’œuvre pour secourir les sinistrés

L’ensemble des services civils et militaires travaillent d’arrache-pied pour secourir les sinistrés du séisme qui a frappé vendredi le Maroc, causant d’importantes pertes humaines et de grands dégâts matériels, a affirmé le ministre délégué chargé des relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas. Après avoir indiqué que les services médicaux, militaires et civils, ont œuvré de manière continue, pour prendre en charge les blessés, il a fait état de la mobilisation de plus de 1.000 médecins (secteurs public et privé), de près de 1500 infirmières et infirmiers, des différents hôpitaux proches des zones affectées et d’ambulances, assurant que tous les efforts sont fournis pour une prise en charge des blessés dans de bonnes conditions, a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse à l’issue d’un Conseil de gouvernement, réuni à distance et consacré au suivi de la situation suite au séisme.