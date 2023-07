Mondial de foot 2030/Télécoms : de laborieux prérequis techniques, énergie et des énergies renouvelables : Tan-Tan promise à devenir un pôle national, le Maroc prêt à accueillir la CAN 2025…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 11 juillet 2023:

L’Économiste

Mondial de foot 2030/Télécoms : de laborieux prérequis techniques

Au cas où la candidature marocaine (avec l’Espagne et le Portugal) pour l’organisation du Mondial de football 2030 est retenue, l’économie du pays devra en tirer tous les bénéfices directs et indirects (médiatisation, communication, investissements, infrastructures, recettes financières…). Mais s’il y a un secteur qui devrait servir de carburant et de vecteur de connectivité mondiale à cette grosse machine, c’est bel et bien celui des télécoms. Parmi ces chantiers, l’attribution aux opérateurs des licences 5G dès 2024 pour préparer l’implémentation de la technologie dans des délais assez rapides. Pour le cas du Maroc, il va falloir désormais mettre en place les bases solides et les fondamentaux d’une infrastructure opérationnelle, implémenter et généraliser des liens de fibre optique avec le recours aux câbles sous-marins afin de permettre une connexion sans faille avec les 5 continents.

Le Matin

Colloque sur les « règles de la fatwa dans le contexte africain » : Le message royal représente une feuille de route en faveur d’une Fatwa bien encadrée

Les éminents oulémas et muftis participant au colloque international sur « les règles de la Fatwa dans le contexte africain » ont souligné la présence d’un consensus pour considérer le contenu du message royal adressé aux participants comme une feuille de route pour orienter leurs futurs efforts en faveur d’une Fatwa bien encadrée. La déclaration de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains sanctionnant les travaux du colloque a mis en avant « le consensus parmi les éminents oulémas et muftis présents pour considérer le contenu du message royal comme une feuille de route pour orienter nos futurs efforts en faveur d’une Fatwa bien encadrée, en particulier l’attachement de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains aux objectifs que lui a assignés son fondateur, Amir Al-Mouminine, et qui consistent essentiellement à mutualiser et à coordonner les efforts conjoints des oulémas du Maroc et leurs homologues des pays africains musulmans pour faire rayonner et asseoir solidement les valeurs de l’Islam tolérant »

L’Opinion

Énergie et des énergies renouvelables : Tan-Tan promise à devenir un pôle national

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a souligné, à Guelmim, que Tan-Tan est qualifiée pour devenir un pôle national qui joue un rôle fondamental dans le domaine de l’énergie et des énergies renouvelables, et partant permettre à la région de Guelmim-Oued Noun de devenir « une région référence » contribuant à la souveraineté énergétique nationale. Dans une allocution prononcée en son nom, lors de la «Green Investment Conference», initiée dans le cadre des activités de la 16ème édition du Moussem de Tan-Tan, organisée par la Fondation « Almouggar » sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le ministre a souligné que la région de Guelmim-Oued Noun, en particulier Tan-Tan, possède des atouts variés qui favorisent le développement économique et social durable, tout en contribuant à la réalisation de la vision stratégique pour la souveraineté nationale dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de l’alimentation et de la santé. Moussem.

Al Bayane

Le Maroc prêt à accueillir la CAN 2025

L’organisation réussie de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) des moins de 23 ans de football par le Maroc confirme que le Royaume est prêt à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, écrit l’Agence de presse du Moyen Orient (MENA). Le Maroc a brillamment organisé cet événement footballistique continental, qui a connu la participation de 8 équipes nationales sur les pelouses du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah et du Grand Stade de Tanger, indique l’Agence. En l’espace de 5 mois, le Maroc a réussi à organiser deux événements sportifs d’envergure, à savoir la Coupe du Monde des Clubs en février dernier et la CAN U23, rappelle MENA.

Libération

Province de Chichaoua: Trois morts et 25 blessés dans un accident sur l’autoroute Marrakech-Agadir

Trois personnes sont mortes et 25 autres ont été blessées, dont 5 sont en état critique, dans un accident survenu dimanche sur l’autoroute Marrakech-Agadir, au niveau du Douar « Draa », commune Anfifa, cercle d’Iminetanout, apprend-on auprès des autorités locales de la province de Chichaoua. L’accident s’est produit lorsqu’un autocar de transport de voyageurs se dirigeant vers Agadir est entré en collision avec un camion de transport de marchandises circulant dans le même sens, précise-t-on de même source.

Al Alam

HCP : hausse de l’indice des prix à la consommation de 7,1% en mai 2023

L’indice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 7,1% en mai 2023, comparé au même mois de l’année précédente, selon le Haut-commissariat au plan (HCP). Cette progression est la conséquence de la hausse de l’indice des produits alimentaires de 15,6% et de celui des produits non alimentaires de 1,4%, explique une note d’information relative à l’IPC du mois de mai. Pour les produits non alimentaires, les variations vont d’une baisse de 2,2% pour le « Transport » à une hausse de 6,9% pour les « Restaurants et hôtels », ajoute la même source.