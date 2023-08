Protection sociale: l’échange de données renforcées, les performances du tourisme marocain s’envolent, les plateformes de location ont le vent en poupe…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 7 aoüt 2023:

L’Économiste

Protection sociale: l’échange de données renforcées

L’implémentation des chantiers de généralisation de la protection sociale se poursuit, notamment au niveau opérationnel. Une réunion de coordination s’est tenue, jeudi dernier à Rabat, entre le ministère de la Santé, celui de la Transition numérique et la CNSS. L’objectif est d’accélérer le chantier de généralisation. «Nous avons examiné les mesures à prendre pour renforcer l’échange des données et documents entre les administrations et l’amélioration des systèmes d’information», a souligné Ghita Mezzour, ministre en charge de la Transition numérique et la Réforme de l’administration. Dans les détails, cette rencontre visait notamment l’examen des moyens de renforcer la plateforme numérique dédiée à la gestion de l’AMO de base Tadamone. L’idée est de la mettre à jour, en la connectant aux bases de données du système d’information relatif à la gestion des dossiers médicaux, au niveau des centres de santé et des hôpitaux publics, ainsi qu’à la base de données de la CNSS.

Le Matin

Les performances du tourisme marocain s’envolent, une aubaine pour la feuille de route 2023-2026

L’écosystème touristique peut se frotter les mains. Le premier semestre de l’année confirme encore une fois que le tourisme est sorti de la zone de turbulence induite par la crise liée à la pandémie Covid. Les arrivées aux postes-frontières ont ainsi atteint environ 6,5 millions, en forte hausse de 92% sur un an, soit un additionnel de plus de 3 millions de touristes, selon l’Observatoire du tourisme. Dans la foulée, les trois principaux aéroports du Royaume, à savoir Marrakech-Menara, Mohammed V et Agadir-Al Massira, ont accueilli 3,2 millions de touristes, soit environ la moitié (49%) du flux total. La ministre Fatima Zahra Ammor entend bien faire durer l’embellie. Pour cela, elle compte sur les effets attendus de la mise en œuvre de l’ambitieuse feuille de route du tourisme à l’horizon 2026.

L’Opinion

Les plateformes de location ont le vent en poupe!

La saison estivale connaît une forte augmentation des offres d’hébergement saisonnier et chez l’habitant, de plus en plus prisées par les vacanciers au Maroc. Les plateformes comme Airbnb permettent de trouver des logements abordables répondant à diverses attentes. Cependant, cette pratique présente plusieurs inconvénients, tels que les litiges entre propriétaires et locataires, les problèmes de sécurité sans oublier son caractère informel. Pour mieux encadrer ce secteur, une nouvelle réglementation devrait être mise en place, exigeant une licence d’exploitation. Les acteurs du secteur souhaitent une collaboration entre les autorités publiques et les plateformes pour une meilleure gestion, la collecte des taxes touristiques et l’amélioration de l’offre touristique globale.

Libération

La dette financière des ENF en hausse de 9,4% en 2022

La dette financière des entreprises non financières (ENF) a enregistré une hausse de 9,4% pour s’établir à 904 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, après une augmentation de 2,8% en 2020 et de 1,9% en 2021, selon le 10ème rapport annuel sur la stabilité financière, publié par Bank Al-Maghrib (BAM), l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) et l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). L’accélération de cette dette recouvre une hausse importante aussi bien de la dette des ENF privées que celles relevant du secteur public, précise le rapport, notant que le ratio de cette dette sur le PIB s’est établi à 68% à fin 2022 contre 64,8% une année auparavant.

Al Massae

Transport aérien: vers l’enregistrement de 25 millions de passagers durant l’année 2023

Présidée par le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, la session ordinaire du conseil d’administration de l’Office National des Aéroports a été également consacrée à la délibération sur les autres points inscrits à son ordre du jour, notamment, le budget modificatif de l’année 2023 et les indicateurs d’activités du 1er semestre 2023, indique un communiqué du ministère du Transport et de la logistique. Il a aussi indiqué que le secteur du transport aérien a connu une reprise tangible au cours de l’année 2022, enregistrant depuis l’ouverture des frontières aériennes en février 2022, plus de 20,6 millions de voyageurs au niveau du trafic aérien de passagers, avec un taux de récupération de 82% par rapport à l’année 2019. Et d’ajouter que ce trafic prévoit l’enregistrement de 25 millions de passagers au cours de l’année 2023, soit le même niveau enregistré au cours de l’année 2019.

Al Alam

Le Salon du Cheval d’El Jadida de retour pour sa 14è édition du 17 au 22 octobre 2023

La ville d’El Jadida accueille, du 17 au 22 octobre 2023, la 14è édition du Salon du Cheval, sous le haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI. Selon un communiqué de de l’Association du Salon du Cheval, cette nouvelle édition, qui propose une programmation riche et diversifiée, a pour thème « Le Cheval et le Développement Durable ». Il s’agit d’ »un thème qui souligne et jette la lumière sur le rapport du cheval et du monde équestre avec la protection et le respect de l’environnement », précise le la même source. La 14è édition de cet événement équestre prestigieux réaffirme l’engagement du Salon du Cheval d’El Jadida à promouvoir le patrimoine équestre marocain et à sensibiliser sur l’importance de la durabilité.