L’USFP accuse la majorité gouvernementale de protéger ses élus indélicats, le paiement mobile ne prend pas, un Lord britannique appelle à « reconnaître pleinement » la souveraineté du Maroc sur son Sahara…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 29 janvier 2024:

L’Économiste

Le paiement mobile ne prend pas

Lancé en grande pompe en novembre 2018 par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de réglementation des télécommunications, avec un démarrage effectif en 2020, le paiement mobile, ou M-Wallet, peine à trouver des adeptes. L’usage de ce mode de paiement demeure trop faible. Selon la Banque centrale, le nombre de transactions réalisées par M-Wallets en 2022 s’est établi à 7,9 millions d’opérations pour un montant total de 1,7 milliard de DH. « Il s’agit d’un nouveau moyen de paiement, qui permet de régler les achats ou d’effectuer des transferts d’argent en utilisant le téléphone portable. Cette nouvelle technologie a donc besoin de temps pour s’ancrer. Plusieurs étapes sont nécessaires. Mettre en place l’écosystème, sensibiliser… », a souligné Hicham Zeroualin DG du groupement du paiement mobile Maroc.

Le Matin

L’USFP accuse la majorité gouvernementale de protéger ses élus indélicats

Le premier secrétaire du parti de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a de nouveau décoché ses flèches contre la majorité gouvernementale, l’accusant de vouloir étendre son hégémonie sur toutes les institutions de l’État, notamment la Cour constitutionnelle. Dans ce sens, Driss Lachgar, qui intervenait samedi à l’ouverture des travaux du conseil national du parti de la Rose, a appelé l’opposition à examiner la possibilité d’une motion de censure contre le gouvernement, conformément aux articles 105 et 106 de la Constitution, bien que cette démarche ait peu de chances d’aboutir, en raison de la supériorité numérique de la majorité parlementaire. Pour Lachgar, l’enjeu est d’exprimer haut et fort la réprobation de la politique gouvernementale.

Les Inspirations Éco

Commission nationale des investissements: 60% des projets sous bannière marocaine

La tenue de la troisième réunion de la Commission nationale des investissements (CNI) a significativement contribué au dynamisme de la sphère économique, s’approchant ainsi progressivement des objectifs fixés par le Pacte national de l’investissement. Sous la présidence d’Aziz Akhannouch, la commission a approuvé 42 projets, comprenant 34 conventions et 8 avenants à des conventions, pour un investissement total de 7,4 milliards de dirhams. Il convient de signaler que près de 60% de ces projets sont portés par des Marocains. Ces projets, couvrant neuf régions et 21 provinces, s’inscrivent dans divers secteurs d’activité tels que le tourisme, l’industrie, l’agro-industrie, les mines et la pharmaceutique. Cette nouvelle vague d’investissements devrait générer environ 16.200 emplois, un coup de pouce significatif pour l’emploi au niveau national.

L’Opinion

Laâyoune: une année judiciaire positive

La Cour d’appel de Laâyoune a tenu l’audience solennelle marquant le début de l’année judiciaire 2024. S’exprimant à cette occasion, le premier président de la Cour d’appel de Laâyoune, Ibrahim Ben Tazarte, a indiqué que l’ouverture de l’année judiciaire constitue un événement majeur pour évaluer les réalisations accomplies et mettre la lumière, en toute impartialité et objectivité, sur les points de force et les faiblesses ayant marqué le rendement de cette année, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier, le but étant, selon lui, d’améliorer la qualité et de réaliser davantage d’efficience judiciaire au titre de la nouvelle année judiciaire. Le bilan a été « très positif » grâce à un travail de longue haleine, s’est réjoui Ben Tazarte, soulignant que cette circonscription judiciaire a été classée en tête des juridictions marocaines en termes du taux des affaires jugées par rapport à celles enregistrées qui a atteint 106,25 %.

Al Bayane

Économiste du PPS: “L’actuel Exécutif est incapable de convaincre les Marocains de la nécessité de prendre des décisions difficiles mais nécessaires”

“Le gouvernement actuel est incapable d’interagir avec les revendications sociales, de bâtir un discours politique cohérent ou encore de convaincre les Marocains de la nécessité de prendre des décisions difficiles mais nécessaires”, a souligné Mohamed Benmoussa, membre du Forum des Economistes du PPS, dans un entretien accordé au journal. Parfois, le gouvernement prend des décisions importantes sans savoir comment les communiquer, les argumenter et les expliquer de manière convaincante aux citoyens, ajoute Benmoussa, qui cite le cas de la généralisation de la protection sociale et du versement des aides directes, chantier royal relevant de l’État social mais qui connaît des hésitations fâcheuses dans sa mise en œuvre. “Tout le monde fait le constat malheureux que le gouvernement actuel est dépourvu de vision stratégique et manque à honorer ses engagements”, a-t-il dit.

Al Ahdath almaghribia

Un Lord britannique appelle à « reconnaître pleinement » la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le membre de la Chambre des Lords britannique, Daniel Hannan, a appelé à reconnaître « la pleine souveraineté » du Maroc sur son Sahara et à raffermir les relations commerciales entre les deux royaumes. »Nous devons non seulement supprimer les droits tarifaires, mais créer un corridor numérique entre Tanger et nos ports pour réduire la paperasse et faciliter les investissements (…) et veiller à ce que notre politique commerciale reconnaisse pleinement la souveraineté du Maroc sur le Sahara’’, a-t-il souligné, dans un article, publié au quotidien britannique « The Daily Telegraph ».