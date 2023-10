Peines alternatives: le vote en commission ce mercredi, révision du Code de la famille : une deuxième réforme, mêmes principes fondateurs, fonctionnement normal de toutes les installations énergétiques…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 2 octobre 2023:

L’Économiste

Peines alternatives: le vote en commission ce mercredi

Ça s’accélère pour le projet de loi sur les peines alternatives. Les membres de la Commission de la justice et de la législation devront statuer, ce mercredi, sur les amendements présentés, avant de procéder au vote du texte. Ce dernier devra être prêt pour l’examen en séance plénière dès l’ouverture de la session d’hiver. Ces peines ne concernent que les délits dont la sanction ne dépasse pas 3 ans d’emprisonnement. Elles sont inapplicables en cas de récidive. Elles ne peuvent également être prononcées dans certaines affaires graves comme les crimes portant atteinte à la sécurité de l’Etat, le terrorisme, le détournement de fonds, la corruption, le blanchiment de capitaux, le trafic international de drogues, le trafic d’organes… Au total, 3 catégories de peines alternatives seront introduites en vertu de cette réforme. Cela concerne notamment le travail d’intérêt général, pour une durée à partir de 40 heures (au profit des services de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics…).

Le Matin

Révision du Code de la famille : une deuxième réforme, mêmes principes fondateurs

Depuis Son accession au Trône, SM le Roi Mohammed VI n’a eu de cesse d’œuvrer pour la promotion de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit. Outre l’adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité homme-femme, la promulgation du Code de la famille en 2003 demeure une des réformes majeures engagées sous l’impulsion du Souverain. Ce Code, qui a instauré une conception nouvelle de l’égalité et de l’équilibre familial, a montré toutefois au fil des années quelques insuffisances qu’il convient de remédier. Pour SM le Roi, la mise à jour de ce texte doit être menée en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la Charia et les spécificités de la société marocaine. De même, le Souverain souligne la nécessité de veiller à ce que cet élan réformateur soit empreint de modération, d’ouverture d’esprit dans l’interprétation des textes, de volonté de concertation et de dialogue, et qu’il puisse compter sur le concours de l’ensemble des institutions et des acteurs concernés. C’est l’ensemble de ces principes directeurs que l’on retrouve dans la Lettre Royale adressée au Chef du gouvernement le 26 septembre 2023 en vue de la révision du Code de la famille.

L’Opinion

Londres reconnaît le projet Xlinks comme une «infrastructure d’importance nationale»

Le Secrétariat d’État britannique chargé de la sécurité énergétique a répondu favorablement à la requête adressée le 4 septembre par Xlinks, visant à obtenir la reconnaissance du projet d’interconnexion entre le Maroc et le Royaume-Uni en tant qu’“infrastructure d’importance nationale”. Cette décision renforce l’engagement de Londres envers ce projet ambitieux. Cette reconnaissance revêt une importance cruciale pour le projet Xlinks, car elle dynamise le processus de planification. Les Projets d’Infrastructure d’Importance Nationale (NSIP), également connus sous le nom de National Significant Infrastructure Projects, sont soumis à un processus juridique rigoureux défini par la loi de 2008 sur l’aménagement du territoire du gouvernement britannique (Planning Act 2008). Ce processus exige que les projets fassent l’objet de consultations publiques et subissent un examen indépendant, comme l’a expliqué Xlinks dans un communiqué.

Al Bayane

Séisme d’Al Haouz: près de 9.000 élèves transférés vers des établissements avoisinants

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé que près de 9.000 élèves des cycles secondaire collégial et secondaire ont été transférés vers des établissements d’enseignement avoisinants, dont certains ont été installés au sein d’internats dans « de bonnes conditions », tandis que 50.000 élèves du cycle primaire ont été pris en charge au niveau local. Répondant aux questions des journalistes lors d’une conférence de presse conjointe avec le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue de la réunion du Conseil du gouvernement Benmoussa a souligné que la décision d’accueillir les élèves au niveau local a été prise en raison de la difficulté de les transférer vers d’autres régions, précisant que des tentes et des espaces d’accueil adéquats ont été aménagés à cet effet.

Libération

Fonctionnement normal de toutes les installations énergétiques

Toutes les installations énergétiques fonctionnent normalement suite au séisme qui a frappé la province d’Al Haouz et les provinces avoisinantes, a affirmé le ministère de la transition énergétique et du développement durable. A l’exception de quelques dégâts mineurs sur certains équipements de la centrale « Noor Ouarzazate » qui ont été réparés, toutes les installations énergétiques fonctionnent normalement, a souligné le ministère dans un communiqué, notant que les installations nucléaires n’ont pas été impactées. Quant aux activités minières dans les provinces d’Al Haouz et de Taroudant, elles n’ont connu aucun changement fondamental suite au séisme, a fait savoir la même source.

Al Alam

Baraka: la souveraineté alimentaire africaine dépend de la sécurité hydrique

La sécurité hydrique constitue le socle de la souveraineté alimentaire africaine et de la préservation de l’environnement, a souligné, à Marrakech, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, à l’occasion de la 2ème Conférence africaine sur la réduction des risques en santé. La gestion intégrée de la sécurité hydrique s’avère impérative pour atteindre l’indépendance dans les domaines du développement durable, à savoir l’énergie, l’alimentation et l’environnement, dans un contexte marqué par les changements climatiques et d’autres défis majeurs qui pèsent sur le monde en général et l’Afrique en particulier, a indiqué Baraka lors d’un panel tenu sous le thème « Eau potable : ressources, exploitations agricoles, investissements continentaux et équité ».