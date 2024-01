Blé tendre: les importations du 4e trimestre en deçà des attentes, immobilier: 2024 sera-t-elle l’année de la reprise ?, éducation nationale : le futur statut unifié toujours en discussion…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 4 janvier 2024:

L’Économiste

Blé tendre: les importations du 4e trimestre en deçà des attentes

LA Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses (FNCL) vient de publier les dernières statistiques sur les importations. Il en ressort que les importations de blé tendre panifiable n’ont pas atteint l’objectif fixé par l’Office national interprofessionnel des céréales et légumineuses (ONICL) sur le dernier trimestre de 2023. En effet, dans sa circulaire n°666 datant du 26 septembre 2023 relative à la prime forfaitaire du blé tendre importé sur la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, l’Onicl avait fixé la barre à la quantité maximale de 20 millions de quintaux. A l’arrivée, les opérateurs n’ont pu totaliser que 10,72 millions de quintaux d’importations en blé tendre panifiable sur ce trimestre. Soit 2,56 millions de quintaux en octobre, un peu plus de 5 millions de quintaux en novembre et 3,15 millions de quintaux en décembre. C’est-à-dire que sur les mois d’octobre et de décembre, les quantités importées sont inférieures à la moyenne mensuelle des 4,5 millions de quintaux nécessaires à l’écrasement.

Le Matin

Éducation nationale : le futur statut unifié toujours en discussion, la «Coordination» persiste dans ses positions radicales

La commission ministérielle tripartite en charge du traitement de la question du nouveau statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale et les représentants des cinq syndicats les plus représentatifs mettent les bouchées doubles pour réviser ce statut qui reste toujours au cœur d’un bras de fer intense entre le gouvernement et la Coordination nationale du secteur de l’enseignement. De mardi à mercredi, syndicats et gouvernement ont tenu deux réunions pour passer au peigne fin les termes du décret relatif au futur statut unifié. Mais la Coordination, qui rejette en bloc ce texte, a annoncé une grève de trois jours au motif que le gouvernement persiste à ne pas tenir compte des revendications générales et catégorielles du corps enseignant. Elle estime ne pas être concernée par le PV de l’accord signé entre la commission gouvernementale tripartite et les syndicats le 26 décembre dernier et qui a permis de mettre fin à près de deux mois de grèves ininterrompues. Une position plutôt radicale à ne pas prendre à la légère, vu le potentiel de mobilisation des différentes composantes de cette coordination.

L’Opinion

Immobilier: 2024 sera-t-elle l’année de la reprise ?

Ce mardi 2 janvier, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima-Zahra Mansouri, a annoncé le lancement effectif des aides directes pour le logement. Ces aides constituent une nouvelle approche gouvernementale pour redynamiser le secteur immobilier, en soutenant la demande plutôt que l’offre. Décidé lors d’une réunion présidée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le nouveau programme d’aide au logement est une bouffée d’oxygène pour les promoteurs immobiliers, qui réclament depuis des années l’intervention de l’Etat pour les remettre à flot. »Le début de l’année 2024 pourrait être un peu plus chanceux pour ceux qui cherchent à devenir propriétaires puisque les prix devraient chuter de 5% à 10%, selon la Banque centrale », souligne Zakariae Beddag, expert en crédit immobilier. Cette baisse des prix, conjuguée à l’aide annoncée par le gouvernement, devrait enfin décider les acheteurs les plus hésitants à acquérir leurs premiers logements.

Al Bayane

Chasse illégale : interpellation d’un contrevenant dans une réserve permanente de la préfecture de Skhirat-Témara

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) a annoncé l’interpellation d’un contrevenant impliqué dans la chasse illégale de nuit dans une réserve permanente de la préfecture de Skhirat-Témara. L’Agence a indiqué, dans un communiqué, que dans le cadre de ses efforts visant la protection de la faune sauvage marocaine et la lutte contre le braconnage, une opération a été opérée le 2 janvier 2024, aux alentours de 3 heures du matin, près de la zone de Sidi Btach, située dans la préfecture de Skhirat-Témara, en réponse à une information émanant d’une association de chasse transmise aux services compétent relevant de l’ANEF.

Libération

Environ 87.000 candidats à la migration irrégulière interceptés au cours de l’année 2023

Dans le cadre de la surveillance des frontières et des espaces maritimes ainsi que de la lutte contre les menaces transfrontalières, les unités des Forces Armées Royales de concert avec les Forces de l’ordre ont pu intercepter au cours de l’année 2023 environ 87.000 candidats à la migration irrégulière dont la majorité est d’origine subsaharienne, indique un communiqué de l’État-Major Général des Forces Armées Royales. L’intensification de la surveillance et du contrôle des eaux sous juridiction nationale a permis d’apporter, au cours de l’année écoulée, le secours et l’assistance nécessaires à plus de 22.000 candidats à la migration irrégulière se trouvant souvent à bord de moyens nautiques de fortune en situation de détresse, ajoute la même source.

Assabah

La Cour de cassation et la DGSN renforcent leur coopération

La Cour de cassation et la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) ont signé un accord bilatéral visant le développement des compétences et l’échange des expertises dans les domaines judiciaire et des publications. Dans une déclaration à la presse, le vice-Premier président à la Cour de cassation, Mohamed Namiri, a souligné que cet accord prévoit plusieurs dispositions portant sur l’échange d’expertises et du savoir judiciaire ainsi que sur les publications, notant que la Cour de cassation, en vertu de cet accord, met sa jurisprudence au service de l’élément humain de la DGSN.

Protection sociale : la Chambre des conseillers approuve à l’unanimité deux projets de loi (Al Ahdath almaghribia)

La Chambre des conseillers a approuvé, à l’unanimité, deux projets de loi relatifs à la mise en œuvre du système de la protection sociale. Il s’agit du projet de loi n° 46.23 modifiant et complétant la loi n° 98.15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale et du projet de loi n° 47.23 modifiant et complétant la loi n° 99.15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale.