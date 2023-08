Exploration des hydrocarbures au Maroc: plus de 18,6 milliards de dirhams dépensés entre 2013 et 2022, HCP : baisse considérable de la part des jeunes sans aucun niveau scolaire, Le Maroc tire-t-il profit de ses accords de libre-échange?…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 17 août 2023:

L’Économiste

Exploration des hydrocarbures au Maroc: plus de 18,6 milliards de dirhams dépensés entre 2013 et 2022

Ces dernières années, les annonces des compagnies pétrolières et gazières se sont multipliées autour de découvertes de gaz naturel au Maroc. En onshore, les efforts d’exploration déployés par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et ses partenaires ont pu, jusqu’à présent, mettre en évidence des découvertes modestes de gaz dans les bassins d’Essaouira, du Gharb-Prérif et la zone de Tendrara, a affirmé Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM. Les autres bassins qui sont toujours en phase d’exploration notamment ceux de Missour, Doukkala, Tadla, Zag et Boudenib « ont montré des indices de gaz, mais le nombre insuffisant de forages d’exploration n’a pas encore permis de découvrir des accumulations de gaz », a-t-elle ajouté dans un entretien accordé au journal. En offshore, l’effort d’exploration réalisé par l’Onhym et ses partenaires en termes d’activité géologique et géophysique “a conduit récemment à la découverte de gaz dans les permis Lixus offshore, au large de Larache, en partenariat avec la société anglaise Chariot Oil & Gas”, a-t-elle dit. En termes d’investissements, entre 2013 et 2022, le montant total dépensé par l’Onhym et ses partenaires dans l’exploration des hydrocarbures (pétrole et gaz) “a atteint un montant global de 18,62 milliards de DH, dont plus de 97% est supporté par nos partenaires”, a-t-elle souligné.

Le Matin

HCP : baisse considérable de la part des jeunes sans aucun niveau scolaire

La part des jeunes âgés entre 15 et 34 ans n’ayant aucun niveau scolaire a considérablement baissé entre 2000 et 2022, passant de 35,7 à 8,9%, soit une baisse de 26,8 points de pourcentage, selon le Haut-commissariat au Plan (HCP). La plus grande baisse a été observée parmi les femmes (de 47,7 à 12,1%) et les ruraux (de 59,5 à 15,6%), soit respectivement une baisse de 35,6 points et 49,9 points de pourcentage, indique le HCP dans une note d’information sur la Journée internationale de la jeunesse. À l’opposé, la part des jeunes ayant le niveau secondaire ou plus a connu une augmentation importante passant de 19,7% en 2000 à 42,7% en 2022, ajoute le HCP.

L’Opinion

Le Maroc tire-t-il profit de ses accords de libre-échange?

En 1991, le Maroc, qui cherchait à améliorer son intégration dans l’économie mondiale, négociait son premier Accord de Libre-Échange (ALE) avec le pays de l’Oncle Sam, ouvrant ainsi une nouvelle page dans la politique commerciale du Royaume. Aujourd’hui, le Royaume est engagé dans une cinquantaine d’accords, générant pour l’économie nationale quelque 400 milliards de dirhams (MMDH) de dividende, tout en causant un déficit commercial de plus de 311 MMDH. Toutefois, si, lors de l’établissement de ces ALE, le Maroc a fixé la promotion des exportations et l’amélioration de l’attractivité du pays en matière d’IDE, logiquement toute évaluation de ces accords devrait se faire sur la base de ce même cadre référentiel. L’idée est d’avoir des ALE équilibrés et structurés de manière à maximiser les avantages pour le Marocains et ne pas seulement refléter des modèles abstraits, à l’instar de ceux conçus dans les débuts de l’actuelle décennie, au moment où le Maroc était dans une position désavantageuse.

Libération

Les recettes fiscales progressent de 4,3% à fin juillet

Les recettes fiscales se sont établies à 156,06 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2023 en progression de 4,3% par rapport à la même période de l’année précédente, indique le ministère de l’Économie et des Finances. Ces recettes fiscales affichent un taux de réalisation de 61,1%, leur progression s’élève à 6,4 milliards de dirhams (MMDH), ou 4,3%, par rapport à juillet 2022, fait savoir le ministère qui vient de publier la situation des charges et ressources du Trésor (SCRT) de juillet 2023.

Al Ahdath almaghribia

Électricité: record historique de la consommation nationale

Le système électrique national a enregistré, le vendredi 11 août à 21h30, une pointe record de 7310 MW, soit une augmentation de 0.8% par rapport à la pointe maximale enregistrée en 2022, a indiqué le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable. Ce record est lié au réchauffement climatique qui a un impact sur des secteurs économiques vitaux comme le tourisme, l’agriculture et la pêche et engendre une consommation électrique importante, explique le ministère dans un communiqué.

Al Alam

Budget : un déficit de 27,7 MMDH à fin juillet

La situation des charges et des ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 27,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2023, contre un déficit budgétaire de 16,6 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie générale du Royaume (TGR). Ce déficit tient compte d’un solde positif de 25 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les Services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), contre un déficit du Trésor de 16,6 MMDH à fin juillet 2022 compte tenu d’un solde positif de 30,6 MMDH dégagé par les CST et les SEGMA, fait savoir la TGR dans son bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) du mois de juillet 2023.