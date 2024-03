Tourisme: des CRI hors la loi? ; Les BTP se doteront d’un laboratoire national ; Parité juridique: le Maroc tire son épingle de jeu ; Sociétés régionales multiservices: un capital initial de plus de 1,8 milliards de DH ; Lutte contre la corruption : l’INPPLC joue à fond la carte de la communication et de la sensibilisation ; Des ministres entreprennent une campagne d’expulsion des fonctionnaires fantômes … Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce vendredi.

L’Economiste

Tourisme: des CRI hors la loi?

Les Conseils régionaux du tourisme (CRT) à Fès-Meknès sont en pleine crise de légitimité, avec deux factions rivales se disputant le contrôle. Les autorités régionales ont pris parti pour une entité, alors que la Confédération nationale du tourisme (CNT) reste impuissante. Cette lutte de pouvoir risque de compromettre sérieusement l’industrie touristique régionale et met en évidence le dysfonctionnement du système de gouvernance touristique au niveau national. De son côté, le Conseil national du tourisme, pourtant essentiel pour réguler de telles crises, peine toujours à voir le jour.

L’Economiste

Les BTP se doteront d’un laboratoire national

Le ministère de l’Equipement et de l’Eau a actuellement engagé plusieurs chantiers visant à améliorer le fonctionnement du secteur du bâtiment et des travaux publics. Parmi ces projets figure la création prochaine d’un laboratoire national pour la prise en charge de la mission de service public. Aucune date de lancement n’a été avancée par Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’Eau, qui en a fait l’annonce lors de la Journée d’information sur les programmes prévisionnels des marchés du BTP au titre de l’année 2024, tenue le 29 février à Rabat à la Direction générale de l’hydraulique, relevant de son département. Par contre, Baraka a révélé que les missions du futur laboratoire national de BTP vont porter sur six axes.

L’Economiste

Parité juridique: le Maroc tire son épingle de jeu

Aucune des 20 économies examinées dans la région Moyen- Orient et Afrique du Nord n’obtient un score de 100 dans l’indice des cadres juridiques de la version 2.0 du rapport, d’après l’analyse de la Banque mondiale. Ce qui signifie qu’aucune économie de cette région n’a atteint la parité juridique entre les sexes dans les domaines mesurés. Toutefois, le Maroc tire son épingle du jeu et compte parmi les seules économies à obtenir un score de 75 pour l’indicateur sécurité. Les lois en vigueur ont été évaluées dans le volet cadres juridiques du rapport «Les femmes, l’entreprise et le droit». La région affiche un score régional moyen de 38,6, soit près de 26 points de moins que la moyenne mondiale de l’indice juridique WBL (64,2).

L’Economiste

Sociétés régionales multiservices: un capital initial de plus de 1,8 milliards de DH

Abdelouafi Laftit veille au grain. Le ministre de l’Intérieur a organisé le calendrier de l’entrée en vigueur des 12 sociétés régionales multiservices (SRM), une par région, qui devront prendre en charge la gestion de la distribution de l’eau, de l’électricité et de l’assainissement liquide. Et cela à travers trois décrets publiés récemment au Bulletin officiel. Ainsi, les sociétés seront créées au cours des 18 mois suivant cette publication. Le calendrier de la création de ces sociétés se déroule de manière progressive et en trois étapes. La création des 12 SRM intervient à l’initiative de l’Etat, avec la contribution des collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que l’ONEE.

Le Matin

Lutte contre la corruption : l’INPPLC joue à fond la carte de la communication et de la sensibilisation

Sortant de la réserve observée lors de ses premiers mois d’exercice, l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption (INPPLC), dans sa nouvelle version, entend faire la part belle à la communication et à la sensibilisation dans le combat qu’elle mène contre toutes les formes de prévarication. Consolidée par un nouveau cadre juridique aux prérogatives élargies, l’INPPLC se voit en effet confier un rôle de fer de lance dans la prochaine étape de la stratégie de probité renforcée initiée par les pouvoirs publics. Un rôle de coordination, d’impulsion et de supervision qu’elle compte bien endosser en bonne intelligence avec l’Exécutif.

Assabah

Des ministres entreprennent une campagne d’expulsion des fonctionnaires fantômes

Les ministres du gouvernement Akhannouch ont lancé une campagne silencieuse d’expulsion des fonctionnaires fantômes. Parmi ces fonctionnaires figurent ceux qui ne se rendaient plus à leurs lieux du travail depuis des mois et ayant été démasqués grâce à la technique du pointage et ce, malgré la complicité des directeurs de ressources humaines dans certains secteurs. Les ministres n’ont pas hésité à donner leur feu vert aux administrations publiques et établissements y relevant pour mettre fin à la carrière de près de 200 fonctionnaires fictifs depuis que le gouvernement est aux commandes et émettre des avertissements contre près de 400 fonctionnaires.

Le Matin

Taxis de Casablanca : la wilaya reprend langue avec les syndicats, voici leurs doléances

Un nouveau chapitre semble s’ouvrir entre les syndicats des chauffeurs de taxi de Casablanca et l’autorité de tutelle. Alors que les conducteurs de taxi envisageaient un nouveau rassemblement de protestation devant le siège de la wilaya, une invitation à une rencontre leur a été adressée par le nouveau wali, Mohamed Mhidia. Un geste accueilli favorablement par les professionnels de ce secteur et qui laisse présager un avancement vers la résorption des problèmes auxquels ils se heurtent. Le secrétaire général de l’Union démocratique marocaine du travail et coordinateur des instances syndicales ayant appelé à ce mouvement de protestation, Mustapha El Kihel, revient sur les principales revendications exposées devant les responsables de l’autorité locale.

Le Matin

Lancement de CapAccess par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement: les premières impressions du marché arrivent

La mise sur le marché du mécanisme de dette subordonnée par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, en partenariat avec l’écosystème bancaire, constitue une véritable bouffée d’oxygène pour les entreprises porteuses de projets d’investissement. Opérateurs et experts saluent l’initiative en formulant l’espoir que celle-ci insufflera une nouvelle dynamique à l’investissement privé. Pour Mounir El Bari, directeur général de GPC-Papier et carton et d’Al Karama des Eaux Minérales, CapAccess aura la vertu d’accélérer les stratégies de développement des TPME et boostera leur croissance. Hicham Ben- saïd Alaoui, CEO d’Allianz Trade Maroc, lui, estime que ce mécanisme offre une opportunité concrète d’aide aux entreprises éligibles, mais encore faut-il que les projets à financer soient suffisamment générateurs de flux futurs de trésorerie afin de permettre d’induire un cercle vertueux de l’investissement, avec une amélioration de la rentabilité et un investissement dans le capital humain.

Le Matin

VIH: 49% des personnes atteintes au Maroc étaient des femmes en 2023

L’Association de lutte contre le sida alerte sur la féminisation de l’épidémie du VIH en relevant que 49% des personnes vivant avec le sida au Maroc étaient des femmes en 2023, contre 18% en 1990, d’après les données du ministère de la Santé et de la protection sociale. Une tendance alimentée par les violences juridiques, institutionnelles, physiques et psychologiques à l’égard des femmes, y compris les filles mineures, explique l’association.

Les Inspirations éco

BEI: 55 millions d’euros alloués aux PME

La Banque européenne d’investissement (BEI) a fait part de ses réalisations au Maroc, en 2023. Un investissement de 320 millions d’euros, soit environ 3,5 milliards de dirhams, a été injecté dans de nouveaux projets favorisant le développement économique régional, la gestion durable des forêts et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Pour l’année 2024, l’accent est mis sur l’accélération des investissements et des actions visant à promouvoir un développement durable.

Les Inspirations éco

Maroc-Portugal: un avenir économique radieux

La coopération entre Rabat et Lisbonne a récemment fait l’objet d’une conférence-débat tenue en marge d’une mission d’affaires des entreprises portugaises au Maroc, organisée par la Chambre de commerce, d’industrie et des services du Portugal au Maroc (CCISPM), du 4 au 9 mars. Les participants à ce rendez-vous ont insisté sur l’urgence de rehausser le niveau des échanges économiques au même niveau que celui des relations culturelles et diplomatiques ancestrales unissant les deux pays. “Le Maroc et le Portugal ont d’excellentes relations culturelles et diplomatiques, en plus de la proximité géographique. Néanmoins, les relations économiques ne sont pas du même niveau d’où la nécessité de les développer”, a soutenu José Maria Teixeira, président de la CCISPM . “Il y a une réflexion à mener de la part des entrepreneurs marocains et portugais afin de déterminer les créneaux capables d’attirer des investissements portugais vers le Maroc et vice-versa”, a-t-il précisé dans un entretien accordé au journal.

Al Bayane

PPS: Le débat autour de la révision du Code de la famille doit être un débat serein, réfléchi et responsable

Le PPS a indiqué que la réforme du Code de la famille devrait donner lieu à des révisions profondes et modernistes de cet important texte législatif, allant dans le sens de l’égalité effective et du renforcement des fondements de la famille marocaine avec toutes ses composantes. Dans sa déclaration à l’occasion de la Journée internationale de la femme, le bureau politique du parti du Livre a souligné que le débat sociétal autour de la révision du Code de la famille doit être un débat serein, réfléchi et responsable, loin des discours accusatoires de trahison et d’hérésie, de falsification des faits et de déformation des positions, et de dénégation du droit de tous les mouvements de pensée et politiques d’exprimer leurs opinions dans le cadre de la constitution et des constantes rassemblant la nation marocaine.