La Banque mondiale vient de reprendre ses consultations en vue d’élaborer son rapport 2024 sur le climat des affaires ; Le complexe Mohammed V devrait passer dans le giron de la SONARGES ; L’adjudicataire du marché de réalisation de la future station de dessalement de Casablanca-Settat sera connu en septembre prochain ; La présidente de l’AMDV dénonce le « deux poids deux mesures » de la justice française … Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce vendredi

L’Economiste

Le Doing Business is back… et après?

Exit le Doing Business, place au Business Ready! La version précédente de l’indicateur de la Banque mondiale mesurant le climat des affaires avait été suspendue en septembre 2021 en raison des graves irrégularités ayant entaché les éditions 2018 et 2020. La Banque mondiale vient de reprendre ses consultations, du moins au Maroc, en vue d’élaborer son rapport 2024, le premier du genre depuis la suspension, sur les réglementations nationales et leur impact sur les affaires et l’investissement sur la base d’un certain nombre de prismes. Les consultants nationaux ont été sollicités pour renseigner une dizaine de questionnaires traitant d’autant de thématiques. Thématiques choisies et organisées selon le cycle de vie de l’entreprise et dont certaines ne sont pas sans rappeler la précédente mouture.

Le Matin

Complexe Mohammed V : 25 milliards de centimes mis à la disposition de la SONARGES pour la mise à niveau

C’est acté ! Le complexe Mohammed V passe dans le giron de la Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES). Après de longs mois de négociations, le Conseil de la ville de Casablanca et la SONARGES vont bientôt signer une convention de partenariat pour la mise à niveau, la gestion et l’entretien du complexe et tous ses équipements annexes. Les élus du Conseil de la ville sont appelés pour une session extraordinaire en ce mois de juillet pour entériner le transfert du complexe Mohammed V à ladite société. En vertu de ce partenariat, le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports s’engage à débloquer 25 milliards de centimes pour mettre à niveau le stade et ses équipements annexes.

L’Economiste

Station de dessalement Casablanca-Settat: l’adjudicataire dévoilé en septembre

L’adjudicataire du marché de réalisation de la future station de dessalement de Casablanca-Settat sera connu en septembre prochain. L’annonce a été faite par Nizar Baraka, ministre de l’Équipement et de l’Eau, lors de la signature de la convention liant la région Casablanca-Settat à son département. Le démarrage de la 1ère phase, qui concerne la production de 200 millions de m3 est prévu au plus tard début 2024, selon le ministre. Cette phase se fera dans le cadre d’un partenariat public-privé. Le coût global de la station, dont la capacité atteindra à terme 300 millions de m3/an, est de l’ordre de 11 milliards de DH

L’Opinion

Casablanca : 1er Forum national de l’entrepreneuriat et du numérique

Le premier Forum national de l’entrepreneuriat et du numérique s’est ouvert, mardi dans la capitale économique, à l’initiative de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) Casablanca-Settat. Organisé en collaboration avec la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Ain Chock relevant de l’Université Hassan II et l’Institut d’Études Sociales et Médiatiques en partenariat avec le groupe Attijariwafa bank, le forum a été l’occasion de soutenir les jeunes porteurs de projets innovants dans le cadre du concours Hackathon de création de sites e-commerce qui vise à rassembler les esprits créatifs et innovants afin de concevoir et de présenter des prototypes de sites e-commerces novateurs répondant aux besoins du marché actuel. Cette manifestation a été aussi l’opportunité de sensibiliser les commerçants sur la nécessité de s’engager dans le domaine du e-commerce très porteur et avec des perspectives de développement très importantes.

Libération

Incidents au point de passage Nador-Melilia : la DIDH réitère son rejet des allégations de certaines ONG visant à discréditer les efforts du Royaume

La Délégation interministérielle aux droits de l’Homme (DIDH) a réitéré son rejet catégorique des allégations et positions adoptées par certaines organisations non gouvernementales dans le dessein de discréditer les efforts déployés par le Royaume pour la consécration de la pratique des droits de l’Homme, ainsi que ses acquis majeurs en matière de gestion des affaires d’immigration et d’asile. Dans un communiqué, la DIDH a réaffirmé son choix d’ouverture, de dialogue et de coopération avec les ONG « qui œuvrent, en toute objectivité, à renforcer la protection des droits de l’Homme et à les promouvoir », soulignant avoir pris note des allégations contenues dans les publications de certaines ONG au sujet de ce qu’elles ont appelé « premier anniversaire » des incidents survenus, le 24 juin 2022, au point de passage Nador-Melilia.

Libération

Entretien russo-marocain sur le développement des relations bilatérales

Le développement des relations d’amitié et du dialogue politique russo-marocains ont été au menu d’un entretien, à Moscou, entre le représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Moyen-Orient et l’Afrique, vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Mikhaïl Bogdanov, et l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara. « Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté de questions d’actualité concernant le développement progressif des relations traditionnelles d’amitié russo-marocaines, y compris le maintien d’un dialogue politique actif sur des questions régionales d’intérêt mutuel », précise un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

Al Ahdath almaghribia

Affaire Jacques Bouthier: la présidente de l’AMDV dénonce le « deux poids deux mesures » de la justice française

La justice française « n’est pas indépendante et applique la politique de deux poids deux mesures dans l’affaire Jacques Bouthier, accusé de traite d’êtres humains et d’exploitation sexuelle au Maroc et en France », a dénoncé l’avocate et présidente de l’Association Marocaine des Droits des Victimes (AMDV), Me Aïcha Guellaa. Dans un entretien accordé à la presse, Mme Guellaa a fait part de l’étonnement de l’AMDV de la décision de la justice française d’accorder la liberté provisoire à Jacques Bouthier, en dépit du fait qu’il ait commis des crimes graves de viol et de traite d’êtres humains, « comme le prouvent les vidéos dont dispose la justice française ».