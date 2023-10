Le PPS réclame le retour de la Samir ; Tourisme/ informel: les voyagistes marrakchis appellent à plus de fermeté ; Aide au logement : les promoteurs adhèrent pleinement au programme, mais appellent à un «effort collectif» ; Londres: Leïla Benali et son homologue britannique examinent les moyens de renforcer la coopération énergétique ; Xlinks: un projet qui générera une «valeur réelle» pour le Maroc et le Royaume-Uni… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi:

L’Economiste

Le PPS réclame le retour de la Samir

Nabil Benabdallah, secrétaire général du PPS, a affirmé lors d’une rencontre organisée par le groupe parlementaire du parti du Livre à la Chambre des représentants, que des solutions pour le retour de la Samir existent, appelant le gouvernement à ouvrir un dialogue avec des investisseurs. En déplorant que le raffinage du pétrole se réalise à l’étranger, il a indiqué que la distribution des carburants est entre les mains de quelques sociétés, mais sans les nommer. Le secrétaire général du PPS veut que la Samir revienne à la production. Si l’Etat ne peut pas faire un effort dans ce sens, des opérateurs privés peuvent se lancer dans cette opération d’autant que le raffinage influe sur le prix de vente des hydrocarbures. On peut exploiter ses potentialités au moins en ce qui concerne les bacs de stockage. C’est pour cela qu’il est nécessaire que le pays dispose d’une raffinerie de pétrole. Cela impactera positivement les prix à l’intérieur, a noté Benabdallah.

Tourisme/ informel: les voyagistes marrakchis appellent à plus de fermeté

En apparence, Marrakech cartonne dans tous les métiers du tourisme. Derrière les apparences, les voyagistes de Marrakech souffrent. Leur métier est en train de prendre plusieurs coups. D’abord, ceux liés aux nouveaux modes de distribution via internet et via les plateformes de réservation. Et puis, il y a surtout l’informel qui gagne de plus en plus de terrain. L’Association régionale des agences de voyages de Marrakech-Safi n’a pas cessé d’envoyer des mises en garde aux communes, à la wilaya et au ministère du Tourisme pour dénoncer cette gangrène. «Nous sommes menacés dans notre survie et certaines agences finiront par fermer leurs portes», regrette Selouane Afandi Berrada, président de cette Association, qui appelle à une lutte efficace contre l’informel. Sur le terrain, Cette association compte 300 agences de voyage agrémentées avec une licence. Il y en a autant dans l’informel, indique Berrada.

Le Matin

Aide au logement : les promoteurs adhèrent pleinement au programme, mais appellent à un «effort collectif»

Les promoteurs immobiliers s’engagent à contribuer activement à la mise en œuvre du nouveau programme d’aide à l’accès au logement, qui a été présenté devant Sa Majesté le Roi, mardi dernier, mais appellent à un «effort collectif» pour faire aboutir ce chantier. Cet effort concerne plusieurs questions, notamment la résolution du problème du renchérissement du foncier, nous déclare Mustapha Allali, vice-président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). Il s’agit aussi de la réduction des droits d’enregistrement et de conservation foncière ainsi que des taux de crédit bancaire.

Londres: Leïla Benali et son homologue britannique examinent les moyens de renforcer la coopération énergétique

Le renforcement de la coopération énergétique entre le Maroc et le Royaume-Uni a été au centre des entretiens tenus, à Londres, entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et son homologue britannique, Claire Coutinho. Avec la ministre britannique de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone, Benali a abordé l’avenir de la coopération énergétique et environnementale entre les deux pays et les moyens de renforcer leur coordination sur la question. La réunion a été « très importante » puisqu’elle a permis d’évoquer le « Breakthrough Agenda », une initiative coprésidée par les deux pays lors de la COP26 et qui devrait être à l’ordre du jour de la prochaine Conférence sur climat prévue à Dubaï, a indiqué Mme Benali dans une déclaration à la presse.

L’Opinion

Xlinks: un projet qui générera une «valeur réelle» pour le Maroc et le Royaume-Uni

Le projet Xlinks, le plus long câble sous-marin d’interconnexion au monde reliant le réseau d’énergie solaire du Maroc à celui de la Grande-Bretagne, en traversant les eaux françaises, portugaises et espagnoles, générera une «valeur réelle» pour le Maroc, a déclaré Greg Jackson, PDG de la société Octopus Energy, basée au Royaume-Uni. Le projet utilisera l’électricité produite dans la région de Guelmim-Oued Noun, via une installation de 10,5 gigawatts de parcs solaires et éoliens, soutenue par 20 GWh/5GW de stockage en batterie. L’électricité sera connectée au réseau électrique britannique dans la région de Devon, au Sud-Ouest de l’Angleterre, à travers quatre câbles sous-marins à courant continu haute tension de 3.800 kilomètres, qui seront fabriqués en Grande-Bretagne.

Al Bayane

Sahara: la République démocratique du Congo réaffirme son soutien au plan d’autonomie

La République démocratique du Congo (RDC) a renouvelé, à New York, son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc pour clore définitivement le différend régional autour du Sahara. « La République démocratique du Congo voudrait saisir cette opportunité pour renouveler son soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc en 2007, et qui a été jugé solide, sérieux et conforme à la Charte des Nations Unies », a souligné l’ambassadeur représentant permanent de la RDC à l’ONU, Zénon Mukongo Ngay, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.