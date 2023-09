Dumping turc: Le ministère de l’Industrie et du Commerce a lancé le 30 août 2023 une nouvelle enquête de défense commerciale ; Logement social: la tutelle propose enfin un nouveau dispositif qui repose sur la production de logements à 300.000 DH TTC l’unité ; Plan de transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur: Miraoui s’active ; Le taux directeur pourrait atteindre 3,50%, malgré le ralentissement de l’inflation selon les prévisions de Fitch…Voici les sujets développés par la presse nationale ce vendredi.

Logement social: un nouveau dispositif « mort-né »

Un nouveau dispositif de logements sociaux est en cours de finalisation auprès du département de tutelle. De sources concordantes, il sera budgétisé dans la prochaine loi de finances (LF 2024). Ce nouveau dispositif est censé remplacer le programme d’appartements à 250.000 DH qui a pris fin en 2020 voire début 2021 sans être reconduit. Entre-temps,c’est le statu quo. Aucun dispositif transitoire n’a été mis en place. Pour débloquer la situation, plusieurs réunions ont eu lieu entre les représentants du ministère de l’Habitat et des membres de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI). Au terme de plusieurs rencontres avec les professionnels, la tutelle propose enfin un nouveau dispositif qui repose sur la production de logements à 300.000 DH TTC l’unité. Mais ce nouveau programme est conditionné par la prise en charge de l’intégralité de la composante fiscale par les promoteurs immobiliers eux-mêmes. De plus, les opérateurs devront se soumettre aux dispositions urbanistiques.

La Turquie, une championne du dumping ?

Ce n’est pas la première fois que des opérateurs turcs sont suspectés d’un présumé dumping. Plusieurs produits métallurgiques ainsi que les réfrigérateurs ont donné lieu, ces dernières années, à des enquêtes soldées par des mesures antidumping. Les fours électriques originaires de Turquie s’ajoutent à cette liste. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a lancé le 30 août 2023 une nouvelle enquête de défense commerciale. Deux sociétés marocaines, Deha Electroménager et Sultangaz, ont déposé une plainte basée sur la loi n°15-09 relative aux mesures de défense commerciale. Si les faits sont avérés, les investigations devront aboutir à la mise en place d’un bouclier antidumping. Et qui se traduira concrètement par une nouvelle taxe appliquée aux fours électriques importés de Turquie. Les plaignants, tous deux installés à Mediouna aux environs de Casablanca, représentent 100% de la production locale.

Plan de transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur : les axes stratégiques, les leviers d’opérationnalisation et les chantiers d’amorçage

Pour accélérer la transformation de l’écosystème de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, le temps est désormais à l’action concrète pour implémenter effectivement le Pacte Esri 2030. La semaine dernière, le ministre de tutelle, Abdellatif Miraoui, a tenu une réunion avec les présidents des universités pour discuter des mesures mises en place pour assurer une rentrée universitaire 2023- 2024 réussie, laquelle coïncide avec le début de la mise en œuvre effective du «Pacte Esri 2030». Un Pacte qui puise ses fondements dans les Hautes Orientations Royales visant l’édification d’un capital humain résilient et en pleine capacitation. Le Pacte Esri s’articule autour de quatre axes stratégiques, à savoir une réforme pédagogique globale et intégrée, une recherche scientifique alignée sur les priorités nationales, un écosystème d’innovation performant et un nouveau mode de gouvernance alliant agilité et performance.

Samir Goudar : «Pour le PAM, les priorités du gouvernement sont celles du parti»

Interrogé sur les priorités du PAM, Samir Goudar, membre du bureau politique de ce parti, affirme que les dossiers prioritaires pour le gouvernement le sont aussi pour le «parti du tracteur», en particulier ceux relevant de départements ministériels chapeautés par des ministres PAM, dont le SG du parti, Abdellatif Ouahbi. Dans cette optique Goudar, qui est également président de la commission préparatoire du cinquième congrès national ordinaire du parti, explique que le PAM va défendre au sein de l’institution législative le projet de loi sur la procédure civile et soutiendra également les chantiers pilotés par Fatima Ezzahra El Mansouri, ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, et qui est également présidente du conseil national du PAM. Selon lui, d’autres textes de loi arrivent, au premier rang desquels se trouve le Code pénal et le Code de procédure pénale, qui feront l’objet d’un suivi particulier. Samir Goudar affirme par ailleurs que le PAM accorde aussi un grand intérêt au processus de réforme de la Moudawana visant à moderniser le statut de la famille et de la femme.

OCP: un chiffre d’affaires de 19,28 MMDH au 2è trimestre 2023

Le chiffre d’affaires du groupe OCP, leader mondial sur le marché des fertilisants, s’est établi à 19,28 milliards de dirhams (MMDH) au deuxième trimestre de 2023, contre 30,69 MMDH réalisés au 2è trimestre 2022. « Les variations à la baisse du second trimestre 2023 comparées à 2022, sont dues à la hausse exceptionnelle des prix en 2022 et restent relativement stables en comparaison au chiffre d’affaires du second trimestre 2021 », explique le groupe dans un communiqué.

Fitch solutions: le taux directeur pourrait atteindre 3,50%, malgré le ralentissement de l’inflation

Fitch Solutions prévoit un relèvement du taux directeur (TD) de 50 points de base à 3,5%, lors de la réunion du Conseil đ’administration de Bank Al-Maghrib (BAM) prévue le 26 septembre, au moment où l’inflation continue de décélérer, tandis que la demande intérieure reste relativement atone. Ľagence estime qu’une inflation persistante et un différentiel de taux d’intérêt négatif avec la Banque centrale européenne inciteraient BAM à relever ledit taux au premier semestre 2024 et à le maintenir jusqu’à la fin de la même année. Elle estime, néanmoins, que le revirement de la décision gouvernementale visant à supprimer progressivement les subventions pourrait inciter BAM à maintenir son taux directeur pour le reste de l’année 2023. Par ailleurs,une inflation plus forte que prévu pourrait pousser la Banque centrale à augmenter ses taux d’intérêt.

Préservation du patrimoine littéraire à l’ère numérique

La numérisation est l’un des projets stratégiques initiés par la Bibliothèque nationale, qui s’est lancée dans un projet de bibliothèque numérique en ligne à l’instar des bibliothèques nationales européennes et américaines, a souligné le directeur de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc (BNRM), Mohamed El Ferrane. Ce projet vise à la diffusion du patrimoine documentaire marocain authentique et riche auprès d’un public plus large national et international, a ajouté El Ferrane, notant que la numérisation des Collections à la BNRM est fondée sur trois critères majeurs, ľintérêt patrimonial (les manuscrits), ľintérêt documentaire (les journaux, livres rares..), et la Conservation ou la diffusion. La numérisation constitue la garantie que la reproduction du document est nécessaire pour des raisons de sauvegarde ou de communication, a-t-il dit dans un entretien.

Maroc-Cap-Vert: le Conseil de gouvernement s’informe de l’accord de promotion et de protection réciproques des investissements

Le Conseil de gouvernement s’est informé de l’accord de promotion et de protection réciproques des investissements (APPI), signé le 9 mai dernier à Rabat entre le Maroc et le Cap-Vert, et du projet de loi n° 32.23 portant approbation dudit accord, présentés par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Cet accord répond à la volonté des deux pays de renforcer leur coopération économique et de stimuler les investissements, en droite ligne des Objectifs du développement durable dans les domaines économique, social et environnemental, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

« Marhaba 2023 »: environ 13.000 MRE ont quitté le Maroc via l’aéroport d’Al Hoceima

Environ 13.000 Marocains résidant à l’étranger (MRE) ont quitté le Maroc à destination de leurs pays d’accueil depuis l’aéroport Chérif Al Idrissi d’Al Hoceima, dans le cadre de la phase retour de l’opération « Marhaba 2023 ». Dans une déclaration à la prese, le directeur de l’aéroport Chérif Al Idrissi d’Al Hoceima, El Mokhtar Dahraoui, a souligné qu’environ 13.078 MRE ont retourné vers leur pays d’accueil via cet aéroport, et ce depuis le début de l’opération « Marhaba » jusqu’au 30 août, notant que l’aéroport a accueilli 15.623 passagers durant cette période. Le responsable a fait savoir qu’environ 28.701 passagers ont transité via l’aéroport d’Al Hoceima depuis le début de l’opération Marhaba jusqu’au 30 août, contre 34.266 voyageurs durant la même période de l’année précédente.