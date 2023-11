PLF 2024: et si l’achat d’actifs à l’étranger devenait légal? TPME: Casablanca, toujours 1er fief ; Hydroélectricité: la mise en service de la STEP Abdelmoumen repoussée à février 2024 ; Exportations: le Maroc, nouveau géant des tomates en Europe ; Tamek: La loi sur les peines alternatives n’apporterait pas la solution à la surpopulation carcérale… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi.

L’Economiste

PLF 2024: et si l’achat d’actifs à l’étranger devenait légal?

Pour la 3e fois en dix ans, le gouvernement propose aux résidents nationaux détenant des avoirs et des liquidités à l’étranger une nouvelle occasion de se conformer. Une mesure dont la périodicité dans un laps de temps réduit ne peut qu’encourager l’acquisition illégale d’actifs à l’étranger. L’accès à des sources d’information internationales n’étant pas très dissuasif. De ce fait, l’Office des changes dispose de la souplesse nécessaire pour légiférer par circulaires. Le Parlement pourrait également instituer un cadre juridique régissant les acquisitions d’actifs à l’étranger en réajustant l’amnistie prévue par le projet de loi de finances 2024 pour qu’elle soit appliquée de manière transitoire avant la pérennisation de la mesure.

L’Economiste

TPME: Casablanca, toujours 1er fief

Le nombre des entreprises personnes morales actives (EPMA) a augmenté de 8% entre 2020 et 2021. Il est, en effet, passé de 342.1376 établissements en 2020 à 369.635 structures en 2021, selon l’observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (TPME) qui vient de présenter son rapport annuel. Sont concernées en particulier les petites et moyennes entreprises (PME) et les grandes entreprises (GE), dont l’effectif a marqué des hausses respectives de 14% et 16,8% en glissement annuel. Pour sa part, la répartition de l’effectif des entreprises selon la catégorie de chiffre d’affaires demeure globalement stable, avec une prédominance des micro-entreprises. Par ailleurs, malgré une légère diminution par rapport à 2020, la région de Casablanca-Settat, qui a généré 32,4% du PIB en 2021, conserve son statut de premier pôle économique en accueillant 37,1 % de l’effectif total des entreprises.

Le Matin

Hydroélectricité: la mise en service de la STEP Abdelmoumen repoussée à février 2024

Prévue pour être opérationnelle en 2022, puis en 2023, la Station de transfert d’énergie par pompage de Abdelmoumen sera finalement mise en service en février 2024. Initialement, le délai global contractuel de réalisation, conformément au cahier des charges, était de 48 mois à partir de la date contractuelle de commencement de l’exécution du marché. L’ouverture du chantier a lieu en juillet 2018, mais du fait de la pandémie de la Covid-19, les activités du projet ont été suspendues pendant plus d’un an.

L’Opinion

Exportations: le Maroc, nouveau géant des tomates en Europe

Depuis des décennies, l’Espagne a été le principal fournisseur de tomates pour les marchés européens. L’année 2022 a marqué un tournant décisif pour le Maroc dans le secteur de l’exportation de tomates. Avec plus de 740.000 tonnes de cette légume exportées vers l’Europe, le pays a surpassé notre voisin ibérique, lequel a exporté un peu plus de 600.000 tonnes au cours de la même période. Ce succès du Royaume a été largement salué par les observateurs du marché agricole. La France s’est révélée être le principal acheteur de tomates marocaines en 2022, important près de 375.000 tonnes, suivie du Royaume-Uni avec 141.000 tonnes. Cette percée significative s’explique par la qualité constante des produits marocains, leur coût compétitif et la proximité géographique avec les marchés européens.

Al Ahdath almaghribia

Tamek: La loi sur les peines alternatives n’apporterait pas la solution à la surpopulation carcérale

Le délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a douté que le projet de la loi sur les peines alternatives, adopté par la Chambre des représentants, puisse avoir un grand impact sur la réduction de la population carcérale, notant que bien que certains pays aient adopté une loi pareille, le problème de la surpopulation carcérale n’a pas été résolu. Il a souligné que ce projet de loi, qui va certainement renforcer les exigences visant à protéger les droits des détenus et à préserver leur dignité, va également augmenter les défis de la Délégation Générale au niveau de l’humanisation des conditions de détention, ce qui va accroître les difficultés pour remporter les enjeux souhaités en l’absence de solutions efficaces au phénomène de la surpopulation.

Al Bayane

A l’ONU, le Maroc met à nu les violations des droits de l’Homme dans les camps de Tindouf

L’obsession maladive de l’Algérie par la question du Sahara marocain a été mise à nu devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU par la délégation marocaine, prouvant, s’il en est besoin, que l’Algérie est bel est bien une partie principale à ce différend régional. En réponse aux allégations fallacieuses du représentant algérien au sujet de la situation des droits de l’Homme au Sahara marocain et sa référence biaisée à l’inclusion de mécanismes de surveillance des droits de l’Homme dans le mandat de la Minurso lors du débat général de la Commission sur les opérations de maintien de la paix, Mouna Ouazzani, conseillère près la mission permanente du Maroc auprès des Nations Unies, a souligné que l’insistance par l’Algérie à évoquer la question du Sahara marocain parmi tous les autres points discutés au sein de cette Commission, démontre que ce pays est bel et bien une partie principale à ce conflit créé de toutes pièces.

Libération

Le secteur tertiaire s’accapare 67,5% du tissu des entreprises en 2021

L’effectif des entreprises opérant dans le secteur tertiaire a représenté une part de 67,5% du tissu des entreprises en 2021, en hausse de 0,6 point par rapport à 2020, selon l’Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME). Cet effectif d’entreprises contribue de 52% au Produit Intérieur Brut (PIB), indique l’OMTPME dans son dernier rapport annuel, précisant que le secteur manufacturier, quant à lui, dispose d’une part de 6,3% en 2021, générant 15% du PIB. De leur côté, les secteurs du commerce et de la construction continuent à concentrer, en 2021, plus de 50% de l’effectif des Entreprises personnes morales (EPM), soit une progression annuelle de 7,5%.

Assabah

Tamek: Le phénomène de la surpopulation carcérale nécessite l’adoption de solutions pratiques dans le cadre d’un plan intégré

Le délégué général à l’Administration pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR) Mohamed Salah Tamek a appelé à trouver des solutions à la surpopulation des établissements pénitentiaires, estimant que la nature complexe de ce phénomène nécessite l’adoption de solutions pratiques dans le cadre d’un plan intégré englobant les volets législatif, judiciaire et administratif. Au niveau législatif, Tamek a souligné la nécessité d’œuvrer à perfectionner l’arsenal juridique pénal de telle sorte qu’il puisse accompagner le développement de la société marocaine et l’évolution du crime selon les changements socio-économiques. Le deuxième volet consiste à doter l’ensemble des acteurs concernés par la mise en œuvre de la politique pénale des ressources et des moyens nécessaires au perfectionnement de leurs interventions, alors que le troisième a trait à la prévention de la criminalité au sens large du terme et la mise en place de mécanismes pour la prise en charge des détenus libérés afin de prévenir la récidive, a-t-il expliqué.