Le Matin

La Chambre des représentants adopte à l’unanimité deux projets de loi relatifs au régime d’aide sociale directe et à la création de l’Agence nationale d’aide sociale

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité le projet de loi n° 58.23 relatif au régime d’aide sociale directe ainsi que le projet de loi n° 59.23 portant création de l’Agence nationale d’aide sociale. Présentant ces deux projets de loi, le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a souligné que ces textes « s’inscrivent dans le cadre d’un projet Royal ambitieux », et s’appuient sur un référentiel constitutionnel clair découlant de la Constitution de 2011, qui stipule que la construction d’une société solidaire où tous jouissent de l’égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale est l’un des fondements du processus de consolidation des institutions d’un Etat moderne.

L’Economiste

Activité monétaire: la reprise se confirme

Reprise significative de l’activité monétique globale au Maroc durant les neuf premiers mois de l’année 2023. Les progressions par rapport à la même période de 2022 sont importantes, tirées principalement par l’activité «cartes étrangères», précise le centre monétique interbancaire (CMI) dans son dernier rapport sur l’activité monétaire. A fin septembre dernier, les transactions ont totalisé 445,2 millions d’opérations, en hausse de 16,5% sur une base annuelle. Se situant à 370,7 milliards de DH au 30 septembre 2023, leur valeur marque, quant à elle, un saut de 17,3% en glissement annuel. Du 1er janvier 2023 à fin septembre du même exercice, les cartes marocaines ont enregistré en paiement et en retrait 419,4 millions d’opérations au Royaume pour un montant de 340,3 milliards de DH. Soit des augmentations respectives de 15,1% et 15,3% sur une année.

L’Economiste

Tourisme: dans la peau des investisseurs étrangers

Le compteur a déjà commencé à tourner pour le tourisme, et l’heure n’est pas vraiment aux bisbilles qui secouent aujourd’hui une importante fraction de la profession. Le Maroc est résolument engagé dans une course contre la montre, avant même 2030, date du rendez-vous fatidique du Mondial. Bien avant, le pays aura à honorer d’autres compétitions footballistiques, certes pas de la même envergure, mais qui requièrent bon nombre de préalables exigeant de la concentration, des moyens et l’effort de tous. Depuis cette annonce extraordinaire, les projets fusent, les programmes à l’horizon 2030 se succèdent et les conférences s’enchaînent pour dévoiler les ambitions du Maroc. Mais sur le banc des invités, les voix des investisseurs ne sont pas encore très audibles. Alors qu’ils sont le fer de lance de cette movida. Pour les capter, et vite, des propositions ont été faites par des professionnels de Dubai, destination touristique par excellence. Que font-ils pour les séduire? Ils répondent tout bonnement aux règles que les investisseurs internationaux appliquent lorsqu’ils cherchent à s’installer dans un pays étranger.

L’Opinion

Dialogue sur le Statut Unifié: ce qu’attendent les syndicats du prochain round

Désormais, l’Exécutif et les syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Éducation préparent leurs cartes pour boucler le prochain round du dialogue sans dépasser 45 jours. «Le parcours de l’enseignant est particulier, puisqu’il intègre la fonction en tant que BAC+3, il fait ensuite une année de formation dans les centres régionaux de l’Éducation, puis une autre année de formation au sein des classes. In fine, on se retrouve avec des profils équivalents à BAC+5, qui perçoivent un salaire de 5000 dirhams, plus ou moins. C’est triste», souligne le secrétaire général du Syndicat national de l’éducation (CDT), Younes Firachine. Les syndicats avancent que le métier d’enseignant ne se limite pas à «faire la classe». « Ils doivent préparer des fiches pédagogiques pour chaque séance, corriger les exercices et les examens, des fois pendant les vacances, ce qui requiert beaucoup d’heures de travail », explique Firachine, ajoutant que certains pays ont mis en place des mécanismes pour comptabiliser ces heures hors-classe.

L’Opinion

Agadir / Secteur de la pêche: inauguration d’un navire de recherche scientifique

La cérémonie d’inauguration du nouveau navire de recherche côtier « IBN SINA II » de l’Institut National de Recherche le Halieutique (INRH), s’est déroulée, à Agadir, sous la présidence du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki. Dédié aux prospections scientifiques des zones côtières, à travers des activités de pêches scientifiques, de mesures et de prélèvements océanographiques et biologiques, ce navire d’une longueur de 22 mètres, est la sixième unité de la flotte de recherche de l’INRH qui vient compléter une flotte de recherche océanographique de pointe, cruciale pour le développement de l’économie bleue du Royaume. Avec une autonomie de cinq jours, le navire « IBN SINA-II » permettra de couvrir toute la frange littorale du Royaume et d’atteindre toutes les zones côtières jusqu’alors peu accessibles aux navires océanographiques de recherche de haute mer.

L’Opinion

Guelmim abrite le 11ème salon régional du livre et de l’édition

Le 11ème salon régional du livre et de l’édition, organisé par la direction régionale de la culture à Guelmim-Oued Noun, a ouvert ses portes à Guelmim. Cet événement culturel, qui se tiendra jusqu’au 3 décembre prochain, est organisé sous le signe: « La lecture pour un développement sociétal conscient et renouvelé », en application de la stratégie du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (secteur de la culture) visant à consolider la culture de la lecture dans toutes les régions du Royaume, à soutenir le livre et à le rapprocher de la population de la région.