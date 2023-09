Opposition parlementaire : pourquoi il est si difficile de faire cause commune ; L’expérience pionnière marocaine dans le domaine de cybersécurité mise en avant à Amman; Le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat (CRT) met au point de nouveaux programmes et sites dans un positionnement de tourisme rural, culturel et de loisirs ; Maroc-Italie: un partenariat stratégique multidimensionnel… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi.

Le Matin

Opposition parlementaire : pourquoi il est si difficile de faire cause commune

Les partis de l’opposition parlementaire sont-ils capables de mener à bien leur mission face à la supériorité numérique des partis de la majorité ? La question a tout lieu d’être posée, compte tenu du manque de cohérence marquant l’action de l’opposition. Entre l’USFP qui préfère faire cavalier seul et les divergences qui bloquent toute initiative commune, le MP, le PPS et le PJD se démènent pour une coordination réduite au minimum. Le président du groupe parlementaire du Mouvement populaire (MP) à la Chambre des représentants, Driss Sentissi, une des figures de proue de l’opposition, a affirmé que l’opposition avait dès le départ pris la décision de coordonner ses actions afin de faire face à l’«hégémonie» de la coalition gouvernementale. Mais, il a reconnu que cette coordination a connu des périodes agitées après le retrait des députés de l’USFP. Le nouveau coordinateur du front de l’opposition, Rachid Hamouni, a affirmé que si le gouvernement et la majorité sont contraints de coordonner et de coopérer, les composantes de l’opposition ont toute la latitude pour coordonner leurs actions uniquement en ce qui concerne les questions, les positions et les opinions communes, sans plus.

Le Matin

L’expérience pionnière marocaine dans le domaine de cybersécurité mise en avant à Amman

L’expérience pionnière marocaine dans le domaine de la cybersécurité a été mise en avant, à Amman, à l’occasion d’une conférence nationale sur la cybersécurité (Dot Cyber Summit). La députée Ilham Essaki, qui a pris part aux travaux de cette rencontre en sa qualité de membre du bureau directeur du groupe de travail parlementaire de haut niveau pour la technologie, l’innovation et la transformation numérique, relevant du Parlement arabe, a passé en revue les axes de la stratégie du Maroc en matière de cybersécurité, adoptée en 2012, ainsi que les directives nationales relatives à la sécurité des systèmes d’information. Essaki, Secrétaire de la Chambre des représentants, a également mis l’accent sur l’engagement du Royaume depuis 2011, dans le processus de développement des capacités nationales en matière de sécurité des systèmes d’information et de consolidation de la confiance numérique.

L’Economiste

Tourisme dans la région de Casablanca-Settat: « 40% du budget de la région devra être obligatoirement investi dans le milieu rural »

Le territoire de Casablanca, Settat et El Jadida représente 45% du PIB national. Fort de nombreux atouts, ce territoire est en train de redynamiser son attractivité afin d’attirer 6 millions de touristes à horizon 2030. Pour y arriver, le Conseil régional du tourisme de Casablanca-Settat (CRT) met au point de nouveaux programmes et sites dans un positionnement de tourisme rural, culturel et de loisirs. Dans un entretien accordé au journal, Othmane Chérif Alami, président de ce Conseil, a affirmé que “40% du budget de la région devra être obligatoirement investi dans le milieu rural”. Dans le plan de développement régional (PDR) de Casa-Settat, il y a une multitude de projets approuvés, financés et programmés pour installer des zones d’intérêt touristique dans le territoire rural, a-t-il dit, citant des sites autour des barrages d’Oued El Maleh, Benslimane, la Kasbah de Boulaouane, Azemmour, Mohammedia… De même, une nouvelle offre d’attractivité touristique de restauration et d’auberges, des sites autour des barrages, des forêts, des fermes pédagogiques, des festivals, de l’animation, des loisirs, du folklore, les arts populaires…, ajoute-t-il.

L’Economiste

Maroc-Italie: un partenariat stratégique multidimensionnel

Armando Barruco, ambassadeur d’Italie au Maroc, a affirmé que les relations entre le Maroc et l’Italie sont dans “une phase très dynamique en ce moment”, grâce à “des bases très solides et très fortes”. “Nous avons avec le Maroc un partenariat stratégique multidimensionnel et le dynamisme est perceptible dans tous les secteurs”, a-t-il souligné dans un entretien accordé au journal. “La coopération sécuritaire, énergétique, culturelle… est très importante et les échanges commerciaux prennent de plus en plus d’ampleur”, a-t-il ajouté. L’Italie est le troisième partenaire européen du Maroc. Il y a un réseau de clusters économiques italiens très important dans toutes les régions du Maroc dans des secteurs stratégiques pour l’économie marocaine. Quelque 200.000 Italo-marocains, dont beaucoup d’entrepreneurs, jouent un rôle très important dans le renforcement des relations entre les deux pays, selon lui.

L’Opinion

Statut unifié des enseignants contractuels a touché à sa fin

Le très attendu Statut unifié des enseignants devrait atterrir aujourd’hui au Conseil de gouvernement. Lors d’une réunion tenue par la commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des Conseillers, le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a annoncé que le dossier des enseignants contractuels, qui entravait la réforme du système éducatif, est désormais clos. Il a souligné que le nouveau Statut unifié devrait intégrer ses enseignants au statut de la Fonction publique. Il a précisé que, dorénavant, tous les salaires des membres de l’Education nationale transiteront exclusivement par la Trésorerie Générale, après avoir passé par la loi de finances. Cette transition s’inscrit dans le cadre du nouveau Statut unifié, où aucun employé ne sera lié à une entité spécifique. Les 140.000 Personnes concernées bénéficieront désormais de la titularisation rétroactivement et des possibilités de promotion grâce à ce nouveau statut.

L’Opinion

Rabat-Salé-Kénitra: 288.000 quintaux d’orge subventionnée mis à la disposition des éleveurs

Un total de 288.000 quintaux (qx) d’orge subventionnée a été mis à la disposition des éleveurs des petits ruminants et des équidés, pour faire face à l’impact du déficit pluviométrique sur l’agriculture dans la région Rabat-Salé-Kénitra, a indiqué la Direction régionale de l’agriculture (DRA). Dans un communiqué, la DRA a précisé que cette quantité d’orge subventionnée mise à la disposition de la région pour une période de 120 jours sera distribuée via la procédure du guichet ouvert à un prix de vente fixé à 2 DH/Kg, soulignant que cette opération s’inscrit dans le cadre du programme régional de sauvegarde du cheptel.

L’Opinion

Le Maroc “bien placé pour contribuer à la stabilité régionale”

Sir Alexander Richard David Shirreff, général britannique à la retraite, a affirmé dans un entretien accordé au journal que “le Royaume, de par sa forte position, est bien placé pour contribuer à la stabilité régionale, notamment en promouvant la prospérité économique, la stabilité et la sécurité à travers la région du Sahel”. Etant donné qu’en matière de sécurité, aucun pays ne peut à lui seul relever les défis sécuritaires actuels seul, David Shirreff, qui est également ancien commandant suprême adjoint des forces alliées en Europe, a souligné “l’intérêt porté aux partenariats qui permettent aux nations, y compris le Maroc, d’apprendre de nouvelles approches en matière de sécurité grâce à la coopération avec divers acteurs”. Il a également estimé que la “position stratégique” du Maroc dans la région lui permet d’avoir un “impact déterminant”, jugeant “logique que le Maroc et l’Otan renforcent leur partenariat”.

Rissalat Al Oumma

IWA 2023: L’UM5 de Rabat s’illustre à Las Vegas avec 5 médailles d’or et 13 masters d’innovation

L’Université Mohammed V de Rabat (UM5) a remporté, à travers son Centre d’innovation technologique de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI), cinq médailles d’Or et 13 masters d’innovation à la compétition international Innovation Week America « IWA 2023 », tenue en ligne le 16 septembre à Las Vegas. Dans un communiqué, l’UM5 indique que ces prix ont été obtenues pour leurs projets innovants intitulés « Invention of a pioneering Moroccan by radio frequency for the detection of breast cancer » et « Conception d’une antenne 4G miniaturisée originale en technologie microstrip pour la nouvelle génération de téléphonie mobile minimisant l’effet thermique du GSM sur la tête humaine ».