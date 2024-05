A Derb Omar, les opérations de transferts des activités logistiques vers Mjattia, une zone de la commune rurale de Médiouna, s’intensifient dans le but de désengorger cette zone encombrée du centre-ville et y fluidifier la circulation. Objectif: interdire l’entrée et le stationnement des camions sur le boulevard Mohammed VI et devant les boutiques de Derb Omar. Les détails.

L’heure du changement a sonné pour cette zone qui malgré ses années d’existence, a imposé son mode de fonctionnement qui pose d’énormes défis au quotidien. La décision du transfert intervient suite à l’annonce du Conseil communal de Casablanca visant à délocaliser les activités de chargement et de stockage de ce quartier commercial vers une nouvelle zone dédiée dans la région sud de Mediouna.

Cette décision, prise dans le cadre d’un plan global de restructuration urbaine, vise à faciliter l’accès au centre ville et améliorer la circulation au sein de ce marché. Les travaux de transfert sont en cours et devraient être achevés prochainement.

Un nouvel espace à Mediouna est en cours d’aménagement pour accueillir ces activités logistiques, offrant ainsi une meilleure organisation et des installations modernes pour répondre aux besoins de la ville. Etalé sur une superficie de 42 hectares, il comprendra 505 espaces de stockage, ainsi que les différentes composantes urbaines qui permettra une logistique sécurisée, à savoir, parking, entrepôts de stockage stations de service, etc. .

Cette transformation majeure représente une étape importante dans le processus de réaménagement urbain de Casablanca, visant à favoriser le développement économique et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Ce changement est inévitable, surtout après la mise en service de nouvelles lignes de tramway qui passeront par cette zone. Pourtant, ce changement continue de soulever des interrogations parmi des Casablancais concernant la continuité des activités commerciales au sein de ce quartier.

Dans ce sens, la maire de Casablanca, Nabila Rmili a affirmé dans une récente déclaration que «seules les activités logistiques, à l’image des entrepôts et les opérations de déchargement seront délocalisées. S’agissant des boutiques et galeries de Derb Omar, elles poursuivront leurs activités commerciales dans cette même zone.»

Pour sa part, le vice-président de la Commune de Casablanca, Ahmed Afilal, a déclaré au journal Al Ayam, que le transfert concerne spécifiquement les commerçants avec de gros stocks nécessitant une décharge régulière à Derb Omar. Il souligne, dans ce cadre, que des défis majeurs de circulation sont posés puisque ce quartier s’est transformé en zone de stockage plutôt qu’en marché commercial, mais assure que l’activité traditionnelle des commerçants demeurera à Derb Omar.

L’opération du transfert représente une étape importante dans le processus de réaménagement urbain de Casablanca, visant à favoriser le développement économique et à améliorer la qualité de vie des habitants. La délocalisation de l’activité commerciale de Derb Omar vers Mediouna facilitera l’accès au centre-ville et favorisera l’activité commerciale au sein de ce marché de proximité indispensable à l’activité économique de la ville.